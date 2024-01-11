В ночь на 11 января в Нижнеломовском районе Пензенской области России произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузового автомобиля и минивэна. В результате погибли семь человек в минивэне, включая водителя, сообщило следственное управление Следственного комитета РФ.

По предварительным данным, в минивэне ехали граждане Узбекистана, сообщил Нижнеломовский межрайонный прокурор Андрей Ярош.

РИА Новости со ссылкой на источники пишет, что один из двух пострадавших скончался, ещё один госпитализирован в тяжёлом состоянии. Агентство также сообщает, что у минивэна были номерные знаки Узбекистана.

Удалось установить обстоятельства аварии: водитель минивэна JAC, мужчина 1981 года рождения, при движении в сторону Москвы выехал на встречную полосу и столкнулся с большегрузом Volvo.

Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц.