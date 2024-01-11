Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 10 января провёл совещание, на котором проанализирована работа и определены задачи по социально-экономическому развитию Каракалпакстана, сообщила пресс-служба главы государства.

В сообщении отмечается, что в Каракалпакстане для ведения бизнеса предоставлены льготы и возможности, которых нет ни в одном другом регионе. В частности, в целях создания привлекательной деловой среды и благоприятных условий для жителей региона в 2 раза снижены налоги на прибыль, с оборота, на землю и имущество, а ставка социального налога установлена на уровне 1%. В результате в распоряжении предпринимателей остаётся 500 млрд сумов в год.

За последние два года на развитие промышленности, сельского хозяйства и предпринимательства, улучшению инфраструктуры махаллей выделено 400 млн долларов и 250 млрд сумов.





На совещании рассмотрена проделанная в 2023 году работа и обсуждены задачи на 2024 год.

Сегодня население Каракалпакстана превысило 2 миллиона человек, на рынок труда ежегодно выходят 50 тысяч граждан. Глава государства обратил внимание на необходимость обучения их современным профессиям и обеспечения работой.

В 2024 году намечено довести объем промышленного производства в Каракалпакстане до 23 трлн сумов, а также создать мощности по выпуску продукции на 2 трлн сумов. В текстильной отрасли, электротехнике, фармацевтике и секторе строительных материалов будет запущено 24 крупных проекта на сумму 5 трлн сумов.

Кроме того, в этом году в регион планируется привлечь 2,1 млрд долларов иностранных инвестиций. За счёт этого, говорилось на совещании, будут реализованы 206 проектов в промышленности, 240 в сфере услуг, 34 в сельском хозяйстве, будет создано около 13 тысяч высокодоходных рабочих мест.

В Каракалпакстане, как отмечалось на совещании, наблюдается позитивная динамика развития производства, сельского хозяйства, туристических и иных услуг. Планируется, таким образом, довести экспорт до 160 млн долларов.

Для повышения урожайности в сельском хозяйстве будет привлечён иностранный грант. На 6000 га земли будут внедрены водосберегающие технологии, а 31 тысяча гектаров будет выровнена лазерами.

Запланирован ремонт инфраструктуры махаллей и домов населения. На лечение пациентов, нуждающихся в высокотехнологичных медицинских услугах, будет выделено 2,3 млрд сумов.

Кроме того, на проекты, основанные на инициативах граждан, будет направлено 182 млрд сумов, а также 40 млрд сумов из местного бюджета в этом году. 10 трлн сумов будет выделено на проекты в рамках программ поддержки малого и среднего бизнеса.

Президент подчеркнул, что планы по созданию новых рабочих мест в регионе не соответствуют имеющемуся потенциалу, и указал на дополнительные возможности.

Например, в 51 промышленной зоне можно запустить 71 проект на сумму 775 млрд сумов и создать 1000 рабочих мест. Или можно выставить 10 тысяч га свободной земли на торги и привлечь 20 тысяч предпринимателей. Это означает 50 тысяч рабочих мест, отметил президент. Имеется также возможность освоить нерудные месторождения и за счёт проектов на сумму 7,5 трлн сумов и трудоустроить 10 тысяч человек.





Глава государства добавил, что одним из больших резервов в этом плане является туризм. Он поставил задачу разработать программу по развитию туризма в Каракалпакстане, особенно экологические, этнографические, паломнические направления, организовать туристический кластер и привлечь в сферу зарубежных экспертов.

Президент также указал на необходимость развития Нукусского аэропорта и увеличения авиаперевозок, строительства новых гостиниц, модернизации музеев, расширения придорожного сервиса.

Шавкат Мирзиёев отметил важность привлечения специалистов из Германии, Южной Кореи, Японии и Турции для обучения молодёжи 17 видам навыков, включая иностранные языки, информационные технологии, дизайн и гостиничный сервис.