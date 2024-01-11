Налоговый комитет прокомментировал нововведение, согласно которому с 1 января 2024 года общая сумма покупок, с которой гражданам Узбекистана возвращается налоговый кешбэк, не может быть выше 60 базовых расчётных величин (20,4 млн сумов) в месяц.

Иными словами, как мы писали ранее, максимальный налоговый кешбэк, который теперь может получить гражданин, не состоящий в Едином реестре социальной защиты, за свои покупки в месяц — 204 тысячи сумов.

В Налоговом комитете указали, что это ограничение никак не повлияет на 98% пользователей — всех тех, кто обычно совершает покупки в пределах 20,4 млн сумов в течение месяца.

«Были жалобы на случаи, когда остальные 2% пользователей присваивали суммы с чеков, принадлежащих другим лицам, или субъекты предприниматели не выдавали чек покупателю и регистрировали сами или через своих родственников. По этой причине был внедрён такой порядок», — отметил главный инспектор комитета Анвар Неъматов.

Например, только в ноябре прошлого года 98% пользователей накопили кешбэк на сумму до 200 тысяч сумов, «а это значит, что эта предельная сумма установлена справедливо и правильно», сказал главный инспектор.

Напомним, отменён также кешбэк за товары, приобретённые по корпоративным картам. В перечень товаров, при покупке которых гражданам с низким доходом возвращают НДС, добавлены мука, ️сахар, лекарства и медицинские услуги.