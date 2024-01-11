Импорт бытовой техники в Узбекистан могут обложить антидемпинговыми пошлинами. Это предусмотрено протоколом собрания правительственной комиссии по главе с вице-премьером Жамшидом Ходжаевым №118 от 25 декабря (копия есть у «Газеты.uz).

Министерству экономики и финансов, Налоговому комитету и ассоциации «Узэлтехсаноат» поручено в течение двух месяцев на основе зарубежного опыта разработать предложения о внедрении специальных таможенных пошлин (антидемпинговые пошлины со ставкой в среднем 10%) при ввозе бытовой техники в Узбекистан и внести их в Кабинет министров.

Антидемпинговая пошлина — дополнительная пошлина на импортные товары, которые ввозят по ценам ниже внутренних цен страны-производителя, то есть с применением демпинга. Её применяли и против Узбекистана. Например, в феврале 2022 года коллегия Евразийской экономическая комиссии на пять лет ввела такую пошлину в 20,3% на ввоз полиэтилена из Узбекистан. ЕЭК установила антидемпинговую пошлину в размере от 14,79 до 35,35% от таможенной стоимости в отношении грузовых шин из Китая. Европейская комиссия вводила такие пошлины на китайские бесшовные трубы на уровне 29,2−54,9%.

Протокол также предписывает Таможенному комитету взять под контроль применение метода специфических ставок (помимо основной ставки в процентах применяется ставка за количество, например, на импорт оконных кондиционеров/сплит-систем применяется ставка в 30% от стоимости, но не менее 50 долларов за штуку) при расчёте таможенных платежей при ввозе электротехнической и электробытовой продукции, производство которой освоено в стране.

Таможенные органы также должны принять меры по строгому запрету свободного обращения электротехники, признанной органом технического регулирования несоответствующей нормативным требованиям и стандартам.

По предложению ассоциации «Узэлтехсаноат» планируется внедрить практику включения крупных предприятий и экспортёров, работающих в сфере электротехники, в список «уполномоченных экономических операторов».

Уполномоченный экономический оператор — статус, получаемый юридическим лицом, отвечающим требованиям для пользования упрощёнными таможенными процедурами при совершении таможенных операций.

Как мы сообщали ранее, власти Узбекистана повторно проверят сертификаты происхождения (C-1) «подозрительной» электротехники, импортированной из Казахстана. По данным источника «Газеты.uz» в правительстве, власти обеспокоены ростом импорта электротехники из Казахстана и подозревают, что фактически продукция поставляется Китаем. В частности, китайские поставщики собирают электротехнику (кондиционеры, холодильники и другое) в Казахстане с минимальной локализацией и поставляют на рынок Узбекистана без пошлины в рамках соглашения о режиме свободной торговли стран СНГ.