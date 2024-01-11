Правительственная комиссия по главе с вице-премьером Жамшидом Ходжаевым поручила повторно проверить сертификаты происхождения (C-1) «подозрительной» электротехнической продукции, импортированной из Казахстана в Узбекистан. Это предусмотрено протоколом комиссии №118 от 25 декабря (копия есть у «Газеты.uz).

Речь идёт об электротехнике, завезённой из Казахстана в 2021—2022 годах. Министерство инвестиций, промышленности и торговли, компания «Узбекэкспертиза» и Таможенный комитет должны проверить сертификаты и «внести предложения в Кабинет Министров по урегулированию выявленных случаев».

По данным источника «Газеты.uz» в правительстве, власти обеспокоены ростом импорта электротехники из Казахстана и подозревают, что фактически продукция поставляется Китаем. В частности, китайские поставщики собирают электротехнику (кондиционеры, холодильники и другое) в Казахстане с минимальной локализацией и поставляют на рынок Узбекистана без пошлины в рамках соглашения о режиме свободной торговли стран СНГ.

Кроме того, протоколом в течение одного месяца поручено принять меры по оформлению в установленном порядке сертификатов происхождения (С-1) на системы охлаждения (фанкойлы, чиллеры и т. д. ), газовые котлы, солнечные водонагреватели и «умные» счётчики газа, произведённые предприятием «Технопарк» в Ташкенте.

В конце ноября на совещании у президента сообщалось, что за последние шесть лет в этой сфере электротехники запущено 224 проекта на сумму 640 млн долларов. Ожидалось, что к концу 2023 года экспорт достигнет 1 млрд долларов. При этом в страну ежегодно импортируется электротехническая продукция на сумму 800 млн долларов. В целом в регионе имеется рынок на 3 млрд долларов.

Президент Шавкат Мирзиёев заявил, что 100 млн долларов будут выделены на государственную поддержку внедрения передовых технологий, инноваций и международных стандартов в сфере.