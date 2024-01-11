11 января скончалась журналистка, пресс-секретарь внебюджетного Пенсионного фонда при Министерстве экономики и финансов Узбекистана Айжамал Джолдасбаева-Жанибекова. Об этом сообщили её родственники в социальных сетях.

Айжамал Жолдасбаева родилась 23 января 1997 года в Тахтакупырском районе Каракалпакстана. В 2014 году журналистка была удостоена Государственной премии имени Зульфии в области литературы.

Айжамал Жолдасбаева (в нижнем ряду, первая слева). Фото: УзА

Окончила Узбекский государственный университет мировых языков (бакалавриат) и Университет журналистики и массовых коммуникаций Узбекистана (магистратура). В последнем писала научную работу для получения степени доктора философских наук (PhD).

Родственники погибшей сообщили «Газете.uz», что у неё была тяжёлая беременность.