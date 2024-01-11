Министерство по чрезвычайным ситуациям подтвердило гибель семи граждан Узбекистана в дорожно-транспортном происшествии в Пензенской области России 11 января.

Двое граждан были госпитализированы с различными травмами, им оказывается медицинская помощь.

По данным МЧС, президент Узбекистана поручил министерствам по чрезвычайным ситуациям, иностранных дел, внутренних дел, здравоохранения и транспорта, а также Агентству по внешней трудовой миграции доставить погибших и пострадавших граждан домой на специальном самолёте Министерства обороны.

«Стоит отметить, что официальные лица Российской Федерации оказывают содействие в ликвидации последствий этой аварии и оказании экстренной медицинской помощи пострадавшим», — отметили в МЧС.