Международный суд ООН в Гааге 11 января начал слушания по иску ЮАР против Израиля в связи с предполагаемыми нарушениями конвенции о геноциде в секторе Газа.

Суть иска

ЮАР подала иск против Израиля в суд ООН 29 декабря. В нем утверждается, что «действия и бездействие Израиля» в отношении палестинцев в секторе Газа, в особенности после 7 октября 2023 года, когда группировка ХАМАС совершила нападение на израильскую территорию, «носят характер геноцида», «поскольку они направлены на уничтожение значительной части палестинской национальной, расовой и этнической группы».

ЮАР считает, что власти Израиля нарушают обязательства по Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него, принятой Генеральной ассамблеей ООН в 1948 году. Она была разработана после Второй мировой войны в свете геноцида еврейского народа.

Документ ратифицировали более 150 стран, включая ЮАР и Израиль. Согласно восьмой статье конвенции, каждый её участник может подавать жалобу против другой нации, которая, по его мнению, осуществляет геноцид — даже если она не имеет прямого отношения к конфликту, как в случае с Южной Африкой.

Конвенция определяет геноцид как «действия, совершенные с намерением уничтожить, полностью или частично, национальную, этническую, расовую или религиозную группу».

В заявлении ЮАР также призывает суд принять предупредительные меры, чтобы защитить палестинцев от «дальнейшего серьёзного и непоправимого» нарушения их прав и «обеспечить соблюдение Израилем обязательств по конвенции». Под этими мерами подразумевается предписание Израилю прекратить военные действия в анклаве.

Что сказала на прениях Южная Африка

Адвокаты ЮАР во время вступительных прений заявили, что нынешняя война в Газе является частью продолжающегося десятилетиями угнетения палестинцев Израилем.

«Южная Африка признает, что геноцидные действия и бездействие государства Израиль неизбежно составляют часть континуума незаконных действий, совершенных против палестинского народа с 1948 года», — сказал со-руководитель делегации ЮАР Вусимузи Мадонсела.

Министр юстиции ЮАР Рональд Ламола заявил, что Южная Африка в одностороннем порядке осудила нападения ХАМАС на мирных жителей Израиля и захват заложников 7 октября. Однако, по его словам, «никакое вооружённое нападение, каким бы серьёзным оно ни было, не может оправдать нарушение конвенции, будь то с точки зрения закона или морали».

«Реакция Израиля на атаку 7 октября перешла эту черту и приводит к нарушениям конвенции о геноциде», — добавил он.

В 84-страничном заявлении, поданном в cуд ООН, ЮАР привела доказательства, которые, как она утверждает, показывают, что Израиль совершает геноцид, убивая палестинцев в секторе Газа, нанося им серьёзные психические и телесные повреждения, принуждая к эвакуации, повсеместному голоду и создавая условия, «рассчитанные на то, чтобы вызвать их физическое уничтожение».

Адила Хассим, одна из адвокатов, представляющих Южную Африку, заявила, что палестинцев в Газе убивали в результате беспощадных бомбардировок Израиля, где бы они ни искали убежища.

«Уровень убийств, совершенных Израилем, настолько велик, что в секторе Газа нет безопасного места», — сказала она, добавив, что разрушения «выходят за рамки любого приемлемого юридического — не говоря уже о гуманном — оправдания».

Суду также были представлены цитаты из выступлений израильских руководителей, включая премьер-министра Биньямина Нетаньяху, министра обороны Йоава Галланта и президента Исаака Герцога, в которых, по утверждению южноафриканских юристов, отчётливо звучали геноцидальные намерения.

Что говорит Израиль

Израиль категорически отверг обвинение ЮАР, назвав его «возмутительным кровавым наветом».

«Подобное утверждение не имеет никакой фактологической или юридической основы и является гнусной и оскорбительной эксплуатацией концепции геноцида, возникшей в результате Холокоста еврейского народа, когда было убито шесть миллионов евреев», — говорится в заявлении МИД Израиля.

В министерстве подчеркнули, что Израиль привержен нормам международного права и действует в соответствии с ними. В заявлении отмечается, что «военные усилия» Израиля направлены «исключительно на ХАМАС и другие террористические организации в секторе».

«Израиль пояснял, что жители сектора Газа не являются его врагами, и что он стремится свести к минимуму потери среди гражданского населения и обеспечить поставки гуманитарной помощи в сектор Газа», — заявили в израильском МИДе.

Ведомство добавило, что ответственность за страдания населения Газы лежит на ХАМАС, потому что группировка «намеренно использует его в качестве живого щита и крадёт предназначенную ему гуманитарную помощь».

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху накануне открытия слушания по иску ЮАР опубликовал видео, в котором заявил, что Тель-Авив не намерен по итогам своей военной операции в секторе Газа на постоянной основе оккупировать анклав.

«Я хочу внести абсолютную ясность по нескольким моментам. Израиль не намерен навсегда оккупировать Газу или вытеснять её гражданское население. Израиль борется с террористами ХАМАС, а не с палестинским населением, и мы делаем это в полном соответствии с международным правом», — подчеркнул Нетаньяху.

По его словам, израильская армия «делает все возможное, чтобы свести к минимуму потери среди гражданского населения, в то время как ХАМАС делает все возможное, чтобы максимизировать их, используя палестинских гражданских лиц в качестве живого щита».

«Наша цель — избавить сектор Газа от террористов ХАМАС и освободить наших заложников. Как только это будет достигнуто, Газа может быть демилитаризована и дерадикализована, тем самым создавая возможность для лучшего будущего как для Израиля, так и для палестинцев», — заключил Нетаньяху.

Ожидается, что израильская сторона представит свои доводы на слушаниях 12 января.

О Международном суде

Международный суд (МС) не следует путать с Международным уголовным судом (МУС), который также заседает в Гааге, но не является органом ООН и имеет другую компетенцию.

МС был основан в 1945 году и занимается разрешением юридических споров между государствами в соответствии с международным правом.

Рассмотрение иска ЮАР по обвинению Израиля в геноциде, вероятно, займёт годы. Но вердикт суда по предупредительным мерам, которые потребовала ввести Южная Африка, может быть вынесен в течение нескольких недель. Именно этому вопросу посвящены данные слушания, которые проходят 11−12 января.

Решения МС не подлежат обжалованию и являются обязательными, хотя у инстанции при этом нет механизмов для принуждения к их исполнению.

«Тем не менее, неблагоприятное решение нанесёт ущерб репутации Израиля и создаст юридический прецедент», — отмечает The Guardian.

Хронология конфликта