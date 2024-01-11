Совет национальной безопасности США «в принципе» поддержал законопроект, который позволит конфисковать замороженные российские активы и направить их на восстановление Украины. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на документ совета. Агентство называет это «сдвигом» в политике Белого дома.

«Законопроект предоставит исполнительной власти полномочия, необходимые для конфискации российских суверенных активов в пользу Украины», — говорится в ноябрьской записке Совета национальной безопасности комитету сената по международным отношениям.

Bloomberg отмечает, что президент США Джо Байден решился поддержать этот шаг после того, как члены Республиканской партии в Конгрессе заблокировали финансирование Украины на сумму более 60 млрд долларов.

При этом Белый дом, отмечает агентство, стремится сбалансировать своё решение, опасаясь, что оно может подорвать репутацию финансовой системы США и спровоцировать «бегство» от доллара.

Администрация Байдена также намерена согласовать инициативу с лидерами стран «Большой семёрки», особенно европейскими, поскольку в Европе находится около 200 млрд долларов замороженных российских активов.

Высокопоставленный представитель администрации США в беседе с агентством подчеркнул, что конфискация активов один из инструментов, которые США рассматривают как возможность заставить Россию заплатить за ущерб, который Украина понесла из-за войны. По оценкам Всемирного банка, на восстановление Украины может понадобиться не менее 411 млрд долларов.