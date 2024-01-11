Совет национальной безопасности США «в принципе» поддержал законопроект, который позволит конфисковать замороженные российские активы и направить их на восстановление Украины. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на документ совета. Агентство называет это «сдвигом» в политике Белого дома.

«Законопроект предоставит исполнительной власти полномочия, необходимые для конфискации российских суверенных активов в пользу Украины», — говорится в ноябрьской записке Совета национальной безопасности комитету сената по международным отношениям.

Bloomberg отмечает, что президент США Джо Байден решился поддержать этот шаг после того, как члены Республиканской партии в Конгрессе заблокировали финансирование Украины на сумму более 60 млрд долларов.

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При этом Белый дом, отмечает агентство, стремится сбалансировать своё решение, опасаясь, что оно может подорвать репутацию финансовой системы США и спровоцировать «бегство» от доллара.

Администрация Байдена также намерена согласовать инициативу с лидерами стран «Большой семёрки», особенно европейскими, поскольку в Европе находится около 200 млрд долларов замороженных российских активов.

Высокопоставленный представитель администрации США в беседе с агентством подчеркнул, что конфискация активов один из инструментов, которые США рассматривают как возможность заставить Россию заплатить за ущерб, который Украина понесла из-за войны. По оценкам Всемирного банка, на восстановление Украины может понадобиться не менее 411 млрд долларов.

  • После начала полномасштабного вторжения России в Украину западные страны заморозили золотовалютные резервы Банка России на сумму около 300 млрд долларов. Основная их часть хранится в ЕС. Объем замороженных в США российских активов составляет примерно 5 млрд долларов.
  • The Financial Times ранее писала, что западные страны, в том числе США, активно изучают способы легализации замороженных российских активов и их использование для финансирования Украины. В качестве одного из таких способов, как выяснило издание, может стать проведение конфискации странами, «пострадавшими» и «особо пострадавшими» от конфликта. В их числе могут быть союзники Украины, которые финансировали её экономику и вооружённые силы. Активы могли бы передаваться Киеву траншами через Всемирный банк или Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР).
  • В декабре The New York Times сообщала, что США начали срочные переговоры с союзниками об использовании замороженных российских активов для помощи «военным усилиям Украины» на фоне ослабления финансовой поддержки Киева.