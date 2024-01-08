«Проблема может стать ужасающей в ближайшее время». Климатолог — о загрязнении воздуха в Ташкенте

Климатолог Эркин Абдулахатов высказался о загрязнении воздуха в Ташкенте, влиянии изменения климата на сельское хозяйство и борьбе с пыльными бурями. «Ситуация с загрязнением воздуха несёт угрозу миллионам людей в Узбекистане. И эта угроза будет расти в геометрической прогрессии», — считает он.





Люди с инвалидностью более уязвимы к последствиям изменения климата — исследование Всемирного банка

Во время стихийных бедствий люди с инвалидностью подвергаются наибольшему риску, поскольку экстренные оповещения и пути для эвакуации могут оказаться недоступны для них. Всемирный банк провёл в Узбекистане исследование на эту тему и дал рекомендации по учёту потребностей людей с инвалидностью.

История Дониёра Данишева: Как я поступил в Калифорнийский университет в Беркли

В семье старшего офицера, где дисциплина столь же естественна, как дыхание, не мог вырасти менее целеустремлённый человек, чем сегодняшний герой проекта «Заграничный диплом». Дониёр Данишев — студент Калифорнийского университета в Беркли. История поступления в один из самых престижных вузов мира.

Почему в праздничные дни массово использовали пиротехнику? Таможенному комитету придётся ответить на запрос сенатора

Сенатор направил Таможенному комитету запрос по поводу того, что в праздничные дни наблюдалось широкое использование пиротехники населением, хотя сам комитет отчитывался о многочисленных мероприятиях по выявлению такой контрабанды.

С четверга снова похолодает, ожидаются дожди

Со вторника по Узбекистану потеплеет, температура повысится ночью до +5…+8 градусов, дневная — до +15…+18. С четверга ожидается заток влажного и прохладного воздуха с районов Каспийского моря, местами пройдут дожди, температура понизится.

Перерабатываемые отходы начнут покупать у населения

В Ташкенте и ещё нескольких регионах Узбекистана с этого года должны, наконец, начать внедрять раздельный сбор бытовых отходов. Жителям будут выдавать бесплатные пакеты. За перерабатываемые отходы гражданам планируют платить.

Узбекистан и Казахстан займутся снятием торговых барьеров

Узбекистан и Казахстан договорились создать рабочую группу по снятию барьеров в двусторонней торговле. На базе совместной внешнеторговой компании UzKazTrade планируется создать торговую онлайн-платформу.

Золотовалютные резервы Узбекистана за год уменьшились на $1,2 млрд

Международные резервы Узбекистана в декабре увеличились, но по итогам 2023 года «финансовая подушка» страны просела на $1,2 млрд — до 34,56 млрд долларов. Снижение резервов по итогам года происходит впервые с 2018 года. Физический объём золота за год уменьшился почти на 25 тонн.

Страна остаётся мировым лидером по продаже золота второй месяц подряд

Второй месяц подряд Узбекистан становится крупнейшим продавцом золота в мире. В ноябре 2023 года страна реализовала 11 тонн золота.

В 2024 году планируется обеспечить занятость 5 миллионов человек

В 2024 году в Узбекистане планируют обеспечить занятость 5 миллионов человек, говорилось на совещании у президента. Согласно озвученным данным, число безработных к началу года составило 1,3 миллиона. Ещё 2,4 миллиона человек выйдут на рынок труда в течение года.

Бёрдвотчеры Узбекистана определили лучшего наблюдателя в 2023 году

Итоги конкурса среди наблюдателей за птицами «Большой год-2023» подвели бёрдвотчеры Узбекистана. В прошлом году им удалось обнаружить и заснять 283 вида. Самыми интересными стали встречи с большими синицами на плато Устюрт и обыкновенным сверчком в Ташкенте.

Мировые новости

В США, Европе и Турции приостановили полёты Boeing 737 MAX из‑за инцидента с оторвавшейся дверью

В США, Европе и Турции на время прекратят эксплуатацию самолётов Boeing 737 MAX 9 после того, как у лайнера этой модели на рейсе Alaska Airlines во время полёта оторвало часть фюзеляжа. На борту находились 177 человек, несколько пассажиров получили травмы.

Глава Евросовета Шарль Мишель досрочно покинет cвой пост

Глава Европейского совета Шарль Мишель объявил, что досрочно уйдёт со своего поста и примет участие в выборах в Европарламент летом 2024 года. Если ЕС своевременно не выберет нового руководителя Евросовета, его может возглавить премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

В Казахстане привлекли к ответственности более 40 силовиков за пытки задержанных во время январских протестов

Власти Казахстана привлекли к уголовной ответственности более 40 сотрудников силовых органов за пытки над задержанными во время январских протестов 2022 года. В производстве находятся ещё почти 20 дел.