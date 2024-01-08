Более 40 сотрудников силовых органов Казахстана привлекли к уголовной ответственности за пытки над задержанными во время масштабных протестов, которые прошли в январе 2022 год. Об этом говорится в ответе Генеральной прокуратуры страны на запрос казахстанского издания «Власть».

Из данных ведомства следует, что правоохранительные органы направили в суды 12 уголовных дел в отношении 42 силовиков. По 10 из них осуждены 22 сотрудника МВД и 12 сотрудников Комитета национальной безопасности (КНБ). К каким тюремным срокам их приговорили, в сообщении не уточняется. Ещё два дела против четырёх сотрудников полиции Алматинской области и трёх участковых инспекторов Алмалинского района Алматы сейчас рассматриваются судом.

Кроме того, в производство находятся ещё 19 уголовных дел по фактам пыток задержанных, которые зафиксировали в Алматы, Талдыкоргане, Семее, Усть-Каменогорске и Атырау. Какое число людей проходят по ним фигурантами, не сообщается.

Всего по итогам январских событий правоохранительные органы завели 5300 уголовных дел, включая 45 — по превышению власти и должностных полномочий. По ним осудили почти 1400 человек, из них более 1000 граждан сократили сроки наказания.