Более 40 сотрудников силовых органов Казахстана привлекли к уголовной ответственности за пытки над задержанными во время масштабных протестов, которые прошли в январе 2022 год. Об этом говорится в ответе Генеральной прокуратуры страны на запрос казахстанского издания «Власть».
Из данных ведомства следует, что правоохранительные органы направили в суды 12 уголовных дел в отношении 42 силовиков. По 10 из них осуждены 22 сотрудника МВД и 12 сотрудников Комитета национальной безопасности (КНБ). К каким тюремным срокам их приговорили, в сообщении не уточняется. Ещё два дела против четырёх сотрудников полиции Алматинской области и трёх участковых инспекторов Алмалинского района Алматы сейчас рассматриваются судом.
Кроме того, в производство находятся ещё 19 уголовных дел по фактам пыток задержанных, которые зафиксировали в Алматы, Талдыкоргане, Семее, Усть-Каменогорске и Атырау. Какое число людей проходят по ним фигурантами, не сообщается.
Всего по итогам январских событий правоохранительные органы завели 5300 уголовных дел, включая 45 — по превышению власти и должностных полномочий. По ним осудили почти 1400 человек, из них более 1000 граждан сократили сроки наказания.
- Протесты начались 2 января в городе Жанаозене на западе Казахстана из-за повышения цен на сжиженный газ и быстро распространились по стране. На первый план также вышли социальные и политические проблемы. В ночь на 5 января мирные демонстрации переросли в беспорядки, в Алматы подожгли здания акимата, резиденцию президента и другие правительственные здания. Президент Касым-Жомарт Токаев объявил по всей стране чрезвычайное положение, а 6 января в Казахстан вошли войска ОДКБ.
- По официальным данным, в ходе массовых беспорядков в Казахстане погибли 238 человек, в том числе 19 сотрудников силовых ведомств. Шесть человек скончались от пыток.