В США, Европе и Турции временно приостанавливают эксплуатацию самолётов Boeing 737 MAX 9 после инцидента с оторвавшимся во время полёта куском фюзеляжа самолёта этой модели.

6 января пассажирский самолёт Boeing 737 MAX 9 авиакомпании Alaska Airlines, следовавший из Портленда в Онтарио (штат Калифорния), пришлось экстренно вернуться в аэропорт вылета из‑за повреждения фюзеляжа. Вскоре после взлёта у борта оторвало часть покрытия, началась разгерметизация салона. На борту находились 171 пассажир и шестеро членов экипажа. Несколько пассажиров получили травмы. Самолёт находился в эксплуатации всего восемь недель.

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) распорядилось приостановить эксплуатацию 171 борта этой модели в стране для проверки безопасности, пишет CBS. На проверку каждого из них уйдёт от четырёх до восьми часов.

Boeing поддержала решение FAA и заверила, что сотрудничает с регулирующими органами. «Безопасность является нашим главным приоритетом, и мы глубоко сожалеем о влиянии, которое это событие оказало на наших клиентов и их пассажиров», — говорится в заявлении компании.

В Европейском агентстве безопасности полётов (EASA) приняли директиву FAA, но отметили, что ни одна из европейских авиакомпаний сейчас не использует самолёты этой модели, сообщает Reuters. Управление гражданской авиации Великобритании (CAA) заявило, что будут требовать от всех авиакомпаний, эксплуатирующих самолёты Boeing 737 MAX 9, соблюдения директивы FAA для захода в воздушное пространство страны, отмечает BBC.

Кроме этого, о приостановке эксплуатации MAX 9 заявила Turkish Airlines. Компания намерена провести дополнительные проверки этих самолётов. «До тех пор, пока процесс технической проверки инцидента не завершится и не будут приняты меры, запрошенные властями, Turkish Airlines решила вывести пять самолётов Boeing 737 MAX 9 в своём парке из эксплуатации», — сообщил вице-президент авиакомпании Яхья Устюн.