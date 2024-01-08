Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 8 января ознакомился с презентацией предложений по повышению занятости населения и сокращению требований в сфере предпринимательства, сообщила пресс-служба главы государства.

По официальной статистике, число безработных в нашей стране составляет 1,3 миллиона. В этом году на рынок труда выйдут ещё 2,4 миллиона человек.

С учётом этого в 2024 году за счёт создания рабочих мест запланировано обеспечить занятость 5 миллиона человек. В частности, имеются возможности для обеспечения занятости 2,5 миллионов человек в сфере услуг, 2,1 миллиона в сельском хозяйстве, 250 тысяч в инвестиционных проектах и промышленности, 140 тысяч в строительстве, отмечалось на презентации.

Кроме того, планируется вовлечь в бизнес 2 миллиона человек за счёт внедрения новых финансовых инструментов, в том числе новой системы микрофинансирования.

На презентации ответственные лица представили информацию о программе создания новых рабочих мест и содействия занятости населения на 2024 год. Глава нашего государства одобрил эту программу и дал дополнительные указания по её реализации.

«Отмечалось, что в последние годы самозанятыми стали 2,4 миллиона человек, теперь необходимо оказать им содействие в расширении деятельности, поэтапном переходе к малому бизнесу и поиске рынков. Этому будет способствовать внедрение платформы „Мой бизнес“ и банковских карт „Первый шаг к бизнесу“», — говорится в сообщении.

Подчёркнута необходимость создания инфраструктуры на землях, не включённых в хозяйственный оборот, поддержки инициаторов проектов. Определено, что на базе системы «Агрегатор» будет внедрена программа «100 тысяч дехкан-экспортёров», в этом году на аукцион будет выставлено 15 тысяч га земель.

Отмечена важность профессионального обучения лиц, не имеющих опыта работы, предоставления налоговых льгот предприятиям, принимающим на работу граждан из социального реестра.

Министерству экономики и финансов поручено выявить дополнительные резервы и возможности для создания новых рабочих мест.

На презентации также рассмотрены предложения по сокращению обязательных требований в сфере предпринимательства и упрощению порядка лицензирования.

До сих пор наблюдаются случаи истребования от предпринимателей дополнительных сведений, уже имеющихся в соответствующих информационных системах. В связи с этим начиная с этого года отменяется 34 вида справок и отчётности. Благодаря этому более 21 тысячи предпринимателей смогут ежегодно экономить 500 млн сумов.

В целом единый перечень отчётов, представляемых предпринимателями, отсутствует. В связи с этим глава государства поручил внедрить единую систему отчетности.

В целях сокращения требований к предпринимателям указано на необходимость отмены 16 видов лицензий и разрешений.

Поставлена задача проинформировать предпринимателей о нововведениях в сфере, постоянно анализировать их предложения и продолжить работу по оптимизации статистической отчетности.