После повышения температуры со вторника в Узбекистане в четверг снова похолодает, сообщил Узгидромет.

8 января дневная температура по Узбекистану не превысит +7…+12 градусов Цельсия.

9−10 января по стране ожидается вынос тёплой воздушной массы с районов Туркменистана. Осадков в эти дни не ожидается, температурный фон будет повышаться. 9 января ночью будет 0…+5 градусов, днём — +12…+15 градусов, 10 января ночная температура ещё повысится — до +5…+8 градусов, дневная — до +15…+18, по южным районам — до +20 градусов. В ночные и утренние часы будут наблюдаться туманы.

11 января на территорию Узбекистана ожидается заток влажного и прохладного воздуха с районов Каспийского моря. Местами пройдут дожди, по северу осадки (дождь, снег). Температура воздуха ночью будет в пределах +5…+10 градусов, днём — +10…+15, по северу понизится ночью до −3…−8 градусов, днём — до 0…+5.

В понедельник в Ташкенте осадков в течение дня не ожидается. Ветер западный с переходом на восточный 5−10 м/с. Температура в пределах +9…+11 градусов.

9−10 января осадков в столице также не ожидается. Ветер восточного направления 3−8 м/с. 9 января в ночные и утренние возможен туман. Температура 9 января ночью 0…+2 градуса, днём — +12…+14 градусов, 10 января ожидается повышение температуры ночью до +5…+7 градусов, днём — до +16…+18.

11 января в Ташкенте возможен дождь. Ветер восточный с переходом на западный 5−10 м/с. Температура ночью будет в пределах +7…+9 градусов, днём — +10…+12.