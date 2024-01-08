Председатель Комитета Сената Олий Мажлиса по вопросам обороны и безопасности Кутбидин Бурханов направил сенаторский запрос председателю Таможенного комитета по вопросу широкого использования пиротехнических средств в дни празднования Нового года, сообщила пресс-служба Сената.

Напомним, в Узбекистане за незаконные производство, ввоз, транспортировку, хранение и реализацию пиротехники полагается административные и уголовное наказание.

«Тем не менее, в Ташкенте, как и во всех регионах страны, в преддверии недавно отмечавшегося новогоднего праздника широко применялись пиротехнические средства. Это, в свою очередь, вызвало обоснованные возражения населения», — подчеркнули в Сенате.

В запросе подчёркнуто, что из-за пиротехники в праздничные дни нарушался покой людей, особенно пожилых, больных и маленьких детей. Все это обсуждалось в социальных сетях, пользователи которых выразили свои претензии к таможенным органам.

Кроме того, в запросе отмечено, что хотя в СМИ публиковались сообщения, что таможенные органы устранили многочисленные нарушения, связанные с пиротехническими средствами, в новогоднюю ночь такие меры не дали ожидаемого эффекта.

Исходя из этого, сенатор просил председателя Таможенного комитета представить информацию о причинах устранения не в полной мере негативных ситуаций, связанных с незаконным ввозом в Узбекистан пиротехнических средств, о том, какие факторы способствуют незаконному обороту этих средств.

Сенатор также попросил предоставить сведения о законодательных пробелах, имеющихся в этой сфере, а также о мерах, которые будут предприняты таможенными органами для полного устранения нарушений закона.