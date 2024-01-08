Председатель Европейского совета Шарль Мишель решил досрочно уйти со своего поста и принять участие в выборах в Европейский парламент летом 2024 года. Об этом политик заявил в интервью изданиям De Standaard, Le Soir и La Libre. Должности главы Евросовета и члена Европарламента нельзя совмещать.

«Если меня изберут, я принесу присягу. Затем я буду исполнять свои обязанности президента Евросовета до тех пор, пока не приму присягу в качестве члена Европейского парламента в середине июля», — сказал Мишель.

Глава Евросовета будет участвовать в выборах от либеральной бельгийской партии «Реформаторское движение». Он возглавлял её с 2011-го по 2019 год.

Европейский совет — это главный политический орган Европейского союза, состоящий из глав государств и правительств всех 27 стран сообщества. Он формулирует приоритеты и генеральную линию политики Евросоюза. Председатель этой структуры избирается сроком на 2,5 года с правом однократного переизбрания. Шарль Мишель возглавляет Евросовет с 2019 года. До этого он занимал пост премьер-министра Бельгии. Срок его полномочий истекает в ноябре 2024 года.

De Standaard отмечает, что в связи с возможным уходом Мишеля с должности главы Евросовета лидеры европейских стран должны до середины июля согласовать его преемника. Если этого не произойдёт, исполняющим обязанности главы Евросовета станет премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, поскольку страна с июля 2024 года до декабря будет председательствовать в Совете ЕС.

«Такого сценария — бесконтрольного правления Орбана в Совете в течение шести месяцев — большинство из остальных 26 лидеров стран ЕС отчаянно хотели бы избежать, учитывая эскалацию напряжённости между ними и премьер-министром Венгрии, в том числе из-за поддержки Украины и нарушений верховенства закона в Венгрии», — пишет Politico.

Виктор Орбан последовательно выступает против финансовой поддержки Украины и её членства в ЕС. В декабре 2023 года он наложил вето на выделение пакета помощи Украине в 50 млрд евро.

Юридически шаг Мишеля вполне законен, однако он создаёт дополнительное давление на европейских лидеров, которые обычно получают больше времени на договорённости о распределении руководящих должностей в ЕС, уточняет издание.

Заседание Евросовета должно состояться 17 июня, а также 27−28 июня, на этих встречах, как ожидается, будет решаться вопрос замены Мишеля.

Politico отмечает, что прецедентов досрочной отставки главы Евросовета ещё не было и это первый раз, когда действующий председатель Евросовета будет баллотироваться на выборах в Европарламент. Сам пост был создан только в 2009 году. До Мишеля его занимали два человека — Херман Ван Ромпёй и Дональд Туск, которые оставались на своём посту до истечения полномочий.