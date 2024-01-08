Бёрдвотчеры Узбекистана подвели итоги конкурса «Большой год-2023», который с 2014 года проводится среди наблюдателей за птицами. Задача участников — сделать как можно больше фотографий различных видов птиц в течение календарного года на территории страны. В 2022 году бёрдвотчеры смогли обнаружить и заснять 278 видов птиц, в 2023-м — 283.

Шилоклювка. Фото: Александр Райков / Birds.uz

«Один из важных аспектов работы команды birds.uz — освещение деятельности реабилитационного центра Зарафшанского национального парка. Благодаря пожертвованиям от читателей наших пабликов удалось поддержать реабилитацию редких и краснокнижных видов птиц», — отметил сотрудник Фонда Михаэля Зуккова по охране природы, член команды birds.uz Рустам Мурзаханов.

Расписная синичка. Фото: Бахтиёр Мардонов / Birds.uz

Победителями конкурса «Большой год-2023» стали Андрей Ожегов (210 видов), Александр Райков (175 видов) и Бахтиёр Мардонов (172 вида).

«Любовь к птицам появилась ещё в детстве, — рассказал Андрей Ожегов. — Коллекционировал различного рода фотографии и книги по орнитологии. Когда повзрослел, увлечение на долгое время отошло на второй план. В том числе потому, что моя профессиональная деятельность не связана с зоологией. Однажды, натолкнувшись на сайт birds.uz, возникло желание фотографировать птиц самому, а с приобретением фотоаппарата увлечение орнитологией возродилось вновь, причём в самой интересной и захватывающей форме — поиске и наблюдении за птицами в природе».

В конкурсе бёрдвотчеров он участвует второй год. 2022-й завершил победителем в номинации «Дебют года». В этом году её разделили Оксана и Ярослав Малаховы.

Сплюшка. Фото: Тимур Абдураупов / Birds.uz

Победителем в номинации «Самая интересная встреча» стал Тимур Абдураупов, который наблюдал больших синиц на плато Устюрт. По словам организаторов конкурса, этот вид обычно встречается в России и на севере Казахстана, до Узбекистана большие синицы долетают редко. Любопытными для страны стали встречи с арктической птицей, известной как короткохвостый поморник, и чернозобой гагарой.

Большая синица. Фото: Тимур Абдураупов / Birds.uz

В номинации «Самая интересная городская встреча» победа досталась Александру Райкову, который выследил в Ташкенте обыкновенного сверчка — птицу неприметную, ведущую скрытный образ жизни. Редкую фотографию сделала Релиса Грановская.

Обыкновенный сверчок. Фото: Релиса Грановская / birds.uz

Все победители получили подарочные сертификаты и памятные медали.

Конкурс «Большой год-2024» уже начался. Принять в нём участие могут все желающие.