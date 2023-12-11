Блогер Отабек Сатторий, осуждённый в мае 2021 года на 6,5 лет, переведён из колонии общего режима в колонию-поселение. Об этом сообщил руководитель Общества прав человека Узбекистана «Эзгулик» Абдурахмон Ташанов.

Согласно законодательству, в колонии-поселения переводятся осуждённые, вставшие на путь исправления и отбывшие не менее одной трети срока наказания.

Дело Сатторий

Сотрудники ОВД Термеза задержали Отабека Сатторий 29 января 2021 года. В социальных сетях распространилась видеозапись, на которой правоохранители насильно сажают мужчину в автомобиль и увозят его. Изначально уголовное дело было возбуждено по части 1 статьи 165 (вымогательство), затем переквалифицировано на часть 2 этой статьи, позже были предъявлены новые обвинения.

Адвокат утверждал, что дело сфабриковано. На ситуацию реагировали депутат Расул Кушербаев, посол Великобритании в Узбекистане, глава попечительского совета Общественного фонда поддержки и развития национальных масс-медиа Комил Алламжонов, Комитет защиты журналистов (США) и другие. В ответ на это в МВД предупредили об ответственности за вмешательство в расследование уголовного дела.

10 мая 2021 года суд приговорил Сатторий к 6 годам 6 месяцам лишения свободы в колонии общего режима. Прокурор запрашивал для него 11 лет тюрьмы. «Газета.uz» рассказывала о позициях государственного обвинителя и адвоката в отношении Отабека Сатторий, которые они озвучивали в рамках прений.

Апелляционная инстанция и Верховный суд оставили срок наказания без изменений.

Бывший глава попечительского совета Общественного фонда поддержки и развития национальных масс-медиа Комил Алламжонов (ныне глава Департамента информационной политики Администрации президента) на фоне этого дела отмечал, что «запуганный журналист, блогер может превратиться в анонима».

«Если мы вместо того, чтобы защищать и поддерживать наших журналистов, будем их запугивать до такого состояния, что они не смогут ничего сказать — их место неизбежно займут те, кто будет наводить смуту извне!» — говорил он.

Отличия колонии общего режима и колонии-поселения

Колонии по исполнению наказания подразделяются на колонии-поселения, колонии общего, строгого, особого режимов и предназначены для содержания осуждённых, достигших совершеннолетия.

В колониях общего режима содержатся мужчины, впервые осуждённые к лишению свободы за тяжкие и особо тяжкие преступления. В колониях-поселениях находятся осуждённые к лишению свободы за преступления, не представляющие большой общественной опасности, менее тяжкие преступления, совершенные по неосторожности, а также за умышленные менее тяжкие преступления.

В колониях-поселения осуждённые:

содержатся без охраны, но под надзором;

пользуются правом свободного передвижения в пределах территории колонии в часы от подъёма до отбоя;

могут передвигаться с разрешения администрации без надзора вне территории колонии, если это необходимо по характеру выполняемой ими работы либо в связи с обучением;

носят одежду гражданского образца;

могут иметь деньги и ценные вещи, пользоваться ими в неограниченном количестве;

могут вести телефонные разговоры (без интернета), получать и отправлять посылки, передачи и бандероли в свободное от работы время без ограничения.

Могут сами готовить еду из продуктов питания, приобретённых за счёт собственных средств, и из продуктов, содержащихся в передачах.

Кроме того, осуждённые имеют право на получение краткосрочных свиданий без ограничения, 24 длительных свиданий в течение года. Свидания предоставляются, как правило, в свободное от работы время. При невозможности проведения длительного свидания на территории колонии-поселения, по заявлению осуждённого свидание может быть предоставлено вне территории колонии-поселения, на территории района (города), где расположена эта колония.

Осуждённые проживают в общежитиях комнатного типа. Осуждённым, не нарушающим режим содержания и имеющим семьи, по постановлению начальника учреждения может быть разрешено отдельное проживание со своими семьями на территории колонии-поселения или на территории района (города), где расположена колония-поселение.

Их корреспонденция не подвергается цензуре. Они имеют право на ежегодный оплачиваемый трудовой отпуск продолжительностью 15 рабочих дней. Отпуск предоставляется с правом выезда за пределы колонии-поселения.