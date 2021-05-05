Музрабадский суд по уголовным делам завершает рассмотрение уголовного дела в отношении блогера Отабека Сатторий. На состоявшихся 4 мая прениях прокурор попросил судью приговорить его к 11 годам лишения свободы.

Гособвинитель запросил это наказание по пяти эпизодам. Изначально блогеру предъявили обвинение по восьми эпизодам, но по итогам прений прокурор попросил отклонить три из них и признать подсудимого виновным по пяти эпизодам.

Судья и прокурор. Фото: Timur Ahmedov / YouTube.

Первый эпизод. По мнению прокурора, Отабек Сатторий якобы оказал давление на руководителя строительной компании «Термиз эко Экспресс лойиха» Тулкина Шопулатова и получил от него две квартиры на сумму более 784 млн сумов путём вымогательства, не выплатив полную сумму и угрожая опубликовать видео с недостатками строительства. Таким образом, он якобы нанёс ущерб предпринимателю в размере 549 млн сумов. Отмечается, что блогер должен был получить 234 млн сумов или эквивалентную собственность за дома в Термезе, которые были на имени его матери и сестры и попали под снос.

Адвокат Умидбек Давлатов в своём выступлении (есть у «Газеты.uz») заявил, что это обвинение не нашло подтверждения. По его словам, при правильном подсчёте стоимости квартир и сумм, указанных в ордере, размер ущерба составит 304 млн сумов, а не 549 млн сумов, что говорит «о спешке следствия и пострадавшего».

Защитник напомнил, что дом, в котором жила семья Отабека Сатторий, снесли по решению хокима города в 2018 году, но до недавнего времени компенсация не была выплачена, а за это время оценка жилья могла вырасти. Он считает, что хоким попытался выплатить долг, отдав блогеру дорогой дом в 2020 году. Умидбек Давлатов утверждает, что Отабек Сатторий лично не обращался к хокиму, а пытался решить свою проблему через портал президента.

В результате в октябре 2018 года был подписан трёхсторонний договор между хокимом Термеза, строительной компанией и Отабеком Сатторий о выделении двух квартир и выплате части средств со стороны хокимията.

Второй эпизод — распространение в интернете видеоролика с оскорбительными словами, порочащими честь и достоинство и дискредитирующими бывшую главу ЗАГС Денауского района Насибу Норбоеву. Сообщается, что в своём видео Отабек Сатторий называл её «взяточницей», которая «требовала 2,5 млн сумов и 2 кг фисташек». По словам прокурора, обвинение во взяточничестве не было доказано в ходе следствия.

Адвокат Умидбек Давлатов заявил, что обстоятельства, описанные в этом эпизоде, никак не нашли подтверждения. Он отметил, что уголовное дело возбудили 30 января 2021 года на основании заявления Л. Тураева, а не иска Насибы Норбоевой.

Защитник подчеркнул, что есть доказательства (аудиозапись) того, что Насиба Норбоева просила 2,5 млн сумов и 2 кг фисташек. По его словам, при необходимости можно назначить экспертизу, которая подтвердит, что голос на записи принадлежит ей. Он считает, что Насиба Норбоева умышленно давала ложные показания, а иногда отказывалась свидетельствовать, поэтому попросил возбудить в отношении неё уголовное дело по статье 238 (лжесвидетельство) и 240 (уклонение участников уголовного процесса от исполнения возложенных обязанностей) Уголовного кодекса.

Отабек Сатторий. Фото: Timur Ahmedov / YouTube.

Третий эпизод. Отмечается, что блогер вымогал у и. о. заместителя директора Сурхандарьинского областного филиала АО «Худудгазтаъминот» Уткира Турдиева 10 тысяч долларов, якобы угрожая разместить в интернете видео распределения газовых баллонов и другие негативные факты, которые могли бы привести к ответственности или увольнению руководителя. Так как у Уткира Турдиева не было возможности выплатить нужную сумму, Отабек Сатторий якобы начал регулярно выкладывать ролики о раздаче газовых баллонов в различных группах в Facebook, где он является администратором.

Адвокат назвал этот эпизод «полностью необоснованным и нелогичным», который не подтвердился никакими доказательствами во время расследования, а также на судебном процессе. По его словам, Отабек Сатторий опубликовал видеозапись в сеть, но чтобы совершить преступление по статье 165 (вымогательство), блогер должен был требовать передачи чужого имущества или права на чужое имущество, предоставления имущественных выгод либо совершения действий имущественного характера под угрозой применения насилия над личностью потерпевшего или близких ему лиц, повреждения или уничтожения имущества, или оглашения сведений, которые они желают сохранить в тайне либо путём создания обстановки, вынуждающей потерпевшего передать имущество или право на имущество. Но таких фактов не было, заявил Умидбек Давлатов.

Четвёртый эпизод — вымогательство у главы дехканского рынка «Чинора Гул Барака» в Шерабадском районе Лочина Тураева. Отмечается, что Отабек Сатторий заснял на мобильный телефон недостатки рынка, а затем позвонил руководителю рынка и якобы потребовал купить ему новый телефон Vivo Х50 стоимостью 5 млн сумов вместо Redmi 5+, который сломался во время съёмки рынка, и пригрозил распространить видео в социальных сетях, если его требование не будет выполнено. Блогера задержали рядом с домом при получении телефона Vivo Х50.

Адвокат назвал это обвинение «сфабрикованным и ложным». Он отметил, что заявитель не смог дать однозначного ответа на его вопрос: «Какую вашу тайну раскрыл или сфотографировал Отабек Сатторий и угрожал распространить её, потребовав от вас телефон?». Умидбек Давлатов подчеркнул, что блогер не вымогал денег и у него не было таких мотивов и цели. Кроме того, согласно предоставленной мобильными компаниями информации, между Отабеком Сатторий и Лочином Тураевым не совершались звонки.

Защитник указал, что телефон его подопечного забрали во время съёмки рынка и затем он был повреждён.

Умидбек Давлатов (слева). Фото: Timur Ahmedov / YouTube.

Пятый эпизод связан с начальницей отдела кадров филиала Республиканского центра онкологии и радиологии Мастоной Ахмедовой. По данным гособвинителя, блогер взял интервью у врача Сахобат Равшановой, у которой были разногласия с Мастоной Ахмедовой, и разместил в интернете видео с «клеветническими словами, которые опорочили репутацию руководительницы отдела кадров». Ролик носит название «Термиз шахридаги Онкология диспансери отдел кадрининг коррупцион ўйинларини шифокор фош қилди» («Врач раскрыл коррупционные игры отдела кадров онкологического диспансера в Термезе»).

Адвокат отметил, что этот эпизод также не нашёл никакого подтверждения на судебном заседании, и на самом деле Отабек Сатторий подвергся клевете. По его мнению, Мастона Ахмедова не смогла ответить на вопрос, какие именно слова Отабека Сатторий являются клеветническими.

Умидбек Давлатов сообщил, что перед тем, как распространить интервью сотрудников центра онкологии, Отабек Сатторий взял у них заявления, снял их на видео и опубликовал их мнение в социальных сетях, что «вообще не является преступлением». Он заявил, что будут предоставлены все документы, подтверждающие случаи, озвученные в интервью.

По мнению прокурора, в деле Отабека Сатторий нет смягчающих обстоятельств, поскольку он не признал предъявленные ему обвинения и не выплатил компенсацию потерпевшим.

Гособвинитель попросил признать блогера виновным по пункту «а» части 3 статьи 165 (вымогательство в особо крупном размере) и пунктам «а» и «г» части 3 статьи 139 (клевета, соединенная с обвинением в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления, из корыстных или иных низменных побуждений). За первую статью он запросил у судьи 10 лет лишения свободы, за вторую — 2 года ограничения свободы. Путём сложения наказаний прокурор попросил приговорить подсудимого к 11 годам лишения свободы.

Кроме того, гособвинитель заявил о необходимости аннулировать подписанный в июне 2020 года договор между Отабеком Сатторий и предпринимателем Тулкиным Шопулатовым о передаче 2-комнатной и ещё одной 3-комнатной квартиры блогеру и вернуть квартиры бизнесмену.

Адвокат Умидбек Давлатов попросил суд оправдать его подзащитного и немедленно освободить его из-под стражи.

Сотрудники ОВД Термеза Сурхандарьинской области задержали блогера Отабека Сатторий 29 января. В социальных сетях распространилась видеозапись, на которой правоохранители насильно сажают мужчину в автомобиль и увозят его. Изначально уголовное дело было возбуждено по части 1 статьи 165 (вымогательство), а затем переквалифицировано на часть 2 этой статьи.

Адвокат задержанного утверждал, что дело сфабриковано. На ситуацию отреагировали депутат Расул Кушербаев, посол Великобритании в Узбекистане, глава попечительского совета Общественного фонда поддержки и развития национальных масс-медиа Комил Алламжонов, Комитет защиты журналистов (США) и другие. В ответ на это в МВД предупредили об ответственности за вмешательство в расследование уголовного дела.