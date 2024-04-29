Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в Узбекистане по итогам первого квартала 2024 года выросла на 19,8% (к январю-марту 2023 года) — до 4,92 млн сумов, следует из данных Агентства статистики при президенте, которые изучила «Газета.uz».

По сравнению с показателем на конец 2023 года (4,55 млн сумов) за три месяца средняя зарплата увеличилась на 8,1%.





Номинальная начисленная зарплата рассчитывается на основе сведений предприятий и организаций со статусом юрлица (без учёта сельскохозяйственных предприятий и малого бизнеса). Для определения средней зарплаты учитываются доходы работников с трудовыми книжками, а также их надбавки, вознаграждения, стимулирующие и компенсационные выплаты с удерживаемым налогом на доходы физлиц и отчислениями в профсоюзный фонд.





По итогам 2023 года среднемесячная номинальная зарплата юридических лиц (с учётом сельского хозяйства и малого бизнеса) выросла с 3,2 млн до 3,79 млн сумов (+18,2%), что ниже темпов роста в 2022 (+20,4%) и 2021 (19,5%) годах.





В разрезе регионов в первом квартале самая высокая средняя номинальная зарплата сохранилась в Ташкенте, которая в годовом выражении прибавила 22,3% (против 26,6% в январе-марте 2023 года), увеличившись с 6,61 млн до 8,12 млн сумов.

Следом, как и раньше, идут Навоийская область — с 5,49 млн до 6,5 млн сумов (+18,8% против 15,4%), Ташкентская — с 4,09 млн до 4,76 млн сумов (+15,2% против 11,8%), Андижанская — с с 3,5 млн до 4,39 млн до сумов (+25,2% против 17,9%) и Хорезмская область — с 3,43 млн до 4,008 млн сумов (+17,1% против 20,4%), которая обогнала Бухарскую область — с 3,48 млн до 4,004 млн сумов (+14,7% против 17,1%).

Сурхандарьинская область оказалась на последнем месте: там рост составил 12,1% — до 3,54 млн сумов. Самые низкие показатели также наблюдаются в Кашкадарьинской — 3,59 млн сумов (+16%), Наманганской — 3,64 млн сумов (+14,6%), Самаркандской — 3,67 млн сумов (+18,1%) и Джизакской областях — 3,71 млн сумов (+18,2%).





Разрыв в зарплатах между столицей и регионами продолжает увеличиваться. В частности, разница между самой высокой (Ташкент) и самой низкой зарплатой (Наманганская область) выросла с 2,14 раза до 2,29 раза. По итогам 2023 года показатель составлял 2,25 раза, в 2022 году — 2,18 раза, в 2021 году — 2,06 раза, а в 2020 году — 1,97 раза.

Только в Ташкенте и Навоийской области средние зарплаты выше, чем в среднем по стране. Ташкентская область, ранее находившаяся в этом списке, остаётся ниже республиканского показателя.





По видам деятельности самые высокие средние зарплаты приходятся на сферы финансов и страхования, хотя темпы роста там снизились (с 31,8% до 19,8%), увеличившись с 11,04 млн до 13,23 млн сумов. Сфера информации и связи прибавила 23,5% — 11,73 млн сумов (в январе-марте 2023 года рост составлял 46%), перевозка и хранение — 7,36 млн сумов (18,8% против 35,1%), промышленность — 6,1 млн сумов (19,2% против 14%).

Самая низкая среднемесячная зарплата по-прежнему остаётся в сферах здравоохранения — 3,24 млн сумов (+17,4% против 16,4%) и образования — 3,43 млн сумов (+18,7% против 17,6%). Темпы роста зарплат учителей и врачей немного ускорились.

В частности, если в январе-марте 2022 года зарплаты в образовании были на 26,5 процентных пункта ниже республиканского уровня, то по итогам первого квартала 2024 года разрыв увеличился до 30,2 п. п. В здравоохранении разница увеличилась с 32 до 34,1 п. п.

При этом в этих двух сферах заняты больше всего работников — 38,5% в образовании и 16,9% в здравоохранении (после промышленности — 18,1%).