Генеральная прокуратура Узбекистана заявила об отсутствии нарушений закона со стороны Следственного управления УВД Сурхандарьинской области при возбуждении им уголовного дела в отношении блогера Отабека Сатторий.

«Генеральной прокуратурой установлен надзор над ходом следствия», — говорится в сообщении.

В рамках следствия 1 февраля Термезский городской суд по уголовным делам избрал в отношении блогера меру пресечения в виде заключения под стражу.

«На сегодняшний день в следственный орган на действия Отабека Сатторий поступили заявления по семи случаям. Сейчас по данным случаям путём следственных действия вносится ясность», — говорится в заявлении.

Генпрокуратура сообщает, что суд признал Сатторий виновным по статьям 40 (клевета), 41 (оскорбление) и 202−2 (распространение ложной информации) Уголовного кодекса и назначил ему штраф в размере 40 базовых расчётных величин.

Основанием стало распространение блогером в социальных сетях в январе 2021 года «ложной информации, состоящей из оскорблений и клеветы» о присвоении имущества сотрудниками Денауского угольного склада и зоопарка в Термезе и совершении ими других преступных действий, отмечается в заявлении.

Отабек Сатторий был задержан сотрудниками ОВД Термеза 29 января. Сообщалось, что Следственное управление УВД области возбудило уголовное дело по части 1 статьи 165 (вымогательство) (подробно — в нашем материале).

Дело вызвало широкий общественный резонанс. По нему высказывались депутат Расул Кушербаев, глава попечительского совета Общественного фонда поддержки и развития национальных масс-медиа Комил Алламжонов и другие известные личности. Накануне пресс-секретарь МВД Шохрух Гиясов предупредил «активистов соцсетей» об ответственности за вмешательство в расследование уголовного дела.