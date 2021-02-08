Сотрудники ОВД Термеза Сурхандарьинской области 29 января задержали блогера Отабека Сатторий. В социальных сетях распространилась видеозапись, на которой правоохранители насильно сажают мужчину в автомобиль и увозят его.

Сообщение Следственного департамента

По данным Следственного департамента при МВД от 1 февраля, житель махалли «Курган» Шерабадского района, руководитель дехканского рынка «Чинора Гул барака» Лочин Т. 29 января обратился с заявлением о вымогательстве. По его словам, в декабре районный хокимият поручил ему организовать на территории рынка продовольственную ярмарку, а блогер Отабек Сатторий заснял на мобильный телефон недостатки рынка. 28 января блогер якобы позвонил руководителю рынка и потребовал купить ему новый телефон Vivo Х50 вместо Redmi 5, который сломался во время съёмки рынка, и пригрозил распространением видео в социальных сетях, если его требование не будет выполнено.

Следственный департамент отмечает, что к заявлению также прикреплена запись разговора с блогером.

В рамках оперативного мероприятия Отабек Сатторий был задержан при передаче телефона Vivo Х50 стоимостью 5,04 млн сумов возле его дома. Отмечается, что телефон был подвергнут специальной химической обработке (вероятно, для отслеживания отпечатков).

Следственное управление УВД Сурхандарьинской области возбудило уголовное дело по части 1 статьи 165 (вымогательство), Отабек Сатторий привлечён к делу в качестве подозреваемого и задержан в процессуальном порядке, говорится в сообщении.

«Дело сфабриковано»

Адвокат блогера Шавкат Шокиров в интервью «Газете.uz» сообщил, что считает дело сфабрикованным. По его словам, 1 февраля Термезский городской суд по уголовным делам избрал в отношении его подзащитного меру пресечения в виде заключения под стражу. Защита подала апелляцию, но Сурхандарьинский областной суд по уголовным делам 5 февраля оставил решение без изменений.

«Дело было возбуждено по части 1 статьи 165 УК (вымогательство / наказывается ограничением свободы от 3 до 5 лет либо лишением свободы от 3 до 5 лет), но на следующее утро дело внезапно было переквалифицировано на часть 2 статьи 165 (наказывается лишением свободы от 5 до 10 лет). Хотя для этого никаких оснований не было. На суде мы об этом заявили, но наши замечания не учли. Если бы это была часть 1 этой статьи, то было бы сложнее избрать меру пресечения в виде заключения под стражу. Поэтому они искусственно квалифицируют часть 2, чтобы заключить его под стражу», — заявил он.

Адвокат отметил, что Отабек Сатторий категорически не признаёт вину «ни по части 1, ни по части 2 статьи 165 УК».

«Здесь речь идёт о возмещении ущерба. Если бы Отабек был простым гражданином, а не блогером, то, как мы видим на практике, уголовное дело не возбуждается. Это считается делом в рамках гражданско-правовых отношений. Что касается телефона, то во время съёмки рынка у него забрали телефон, который затем был повреждён. Отабек обратился к хокиму Шерабадского района о повреждении его телефона. Ему пообещали решить вопрос. Говорят про шантаж, но на самом деле никакого материала про шантаж нет. Что он может опубликовать в соцсетях, если видео, которое он заснял, удалили?» — заявил он.

Шавкат Шукуров отметил, что спустя месяц после происшествия Сатторий «пытались посадить на 15 суток» в рамках административных дел.

«Когда это не получилось, они в течение одного дня быстро получают заявление по случаю месячной давности. Отабеку сообщают, что хотят отдать телефон. При передаче его тут же задерживают и обвиняют в вымогательстве», — рассказал адвокат.

По его словам, следственный орган всё ещё не представил ни одного доказательства, которое подтверждает его вину.

«Если следственный орган вместе с прокуратурой не хочет терять своего лица, то он должен его выпустить с заявлением об отсутствии признаков преступления. Боюсь, что сейчас они заняты „созданием“ другого факта правонарушения… Сейчас Отабек считает, что вся система работает против него»

Адвокат заявил, что в отношении Отабека Сатторий не применяется сила, но при этом после его задержания заместитель начальника ОВД заявил: «Вот что происходит, когда вмешиваешься в политику, можем посадить в любое время».

«Так сказал Отабек, но попросил никому не говорить. Но я всё равно сделал устное предупреждение следователю… Сейчас с ним всё хорошо, ему никто ничего лишнего не говорит», — отметил он.

Шавкат Шукуров считает заключение под стражу слишком жёсткой мерой пресечения.

«Мы попросили отпустить его под залог. Пусть он сидит дома. Его личность известна, место жительство известно. Никуда он не сбежит… На суде следственный орган заявил, что это тяжкое преступление из-за части 2, поэтому попросили его заключить под стражу», — сказал адвокат.

«Попытки посадить на 15 суток»

Ещё до заключения под стражу и уголовного дела о вымогательстве Отабек Сатторий во время видеоэфира 30 января рассказал, что его пытаются посадить на 15 суток.

По его словам, 29 января его на допрос вызвал старший следователь Муминжон Маматкариев. Повестка была оставлена по месту проживания. После совершения пятничного намаза в мечети он вернулся домой, узнал о повестке, позвонил следователю и уведомил, что собирается к нему через 15 минут.

На встрече со старшим следователем блогер обсуждал два заявления, которые были поданы против него, — об ущемлении чести и достоинства от сотрудника хокимията Азимжона Хамдамова по делу «о падении ёлки в Термезе» и Холмамата Джумаева из Денауского района по «угольному делу».

Отабек Сатторий уточнил, что в первом случае речь идёт о публикации фотографии упавшей ёлки в Термезе в группе в Facebook. Он заявил, что фотографию он взял из социальных сетей, а впервые она была опубликована в СМИ.

Блогер подчеркнул, что незнаком с заявителями. Кроме того, он подал ответные заявления на них, но его обращения не были приняты.

Помимо этих двух заявлений, на него подали ещё одно заявление по делу о зоопарке, где рабочие якобы допустили смерть двух оленей.

«Насколько это правильно, что после разговора со мной в ОВД следователь хочет забрать меня в суд прямо из здания ОВД? Даже если я говорю, что не поеду, они заявляют, что применят силу, а затем в принудительном порядке завезут в здание суда. Я что, заключённый? Следователь заявил, что я могу сказать об этом на суде и попросить отсрочить заседание. Я говорю: „Ты не дал мне возможности взять адвоката, ознакомиться с решением“», — рассказал он.

Отабек Сатторий утверждает, что в тот момент к ним на личном автомобиле Cobalt подъехал начальник следственного отдела.

«Я почувствовал запах „заказного дела“… Я сказал, что обращусь в прокуратуру, чтобы дело перепроверили… Меня в принудительном порядке привезли к зданию суда, но во время следствия не провели очную ставку с заявителями. В ответ мне показали удостоверение и заявили, что я зайду в принудительном порядке. Я воспринимаю это как ущемление моих прав и попытку посадить меня на 15 суток. Это заказ. Они пытаются заткнуть мне рот и заставить потом извиниться»,

По его словам, в тот день суд не состоялся «из-за незапланированности заседания».

Реакции

Депутат Законодательной палаты Олий Мажлиса Расул Кушербаев, комментируя ситуацию с задержанием блогера, заявил, что Отабек Сатторий ранее во время личной встречи сообщал о давлении со стороны чиновников Сурхандарьи за критические высказывания.

«Отабек несколько месяцев назад в рамках общественного контроля снимал цены на рынке в Шерабадском районе. В это время к нему подошли несколько агрессивных сотрудников, порвали на нём одежду и сломали телефон. Потом он подал заявление в ОВД и встретился с хокимом района. Хоким района попросил Отабека не публиковать случай в интернете и обещал приобрести новый телефон вместо сломанного, таким образом возместить ущерб», — рассказал он со слов Сатторий.

Парламентарий сказал: пусть блогер возьмёт сломанный телефон, но руководитель рынка должен ответить за насилие на рынке. Расул Кушербаев попросил Сатторий связаться с ним, если заявление останется без рассмотрения.

«В Узбекистане наблюдается открытость благодаря политике президента. Даже если чиновники в Сурхандарье не смотрят на закон, наверняка они не выступают против политики президента», — сказал депутат, подбодрив его.

Он выразил сожаление, что не обратил серьёзного внимания на его предупреждение.

«Я не думал, что они пойдут на такую низость. Знаете, это мятеж чиновников Сурхандарьи не только против одного критикующего блогера, а против всей свободы слова, политики открытости президента. Если сейчас мы будем молча наблюдать, завтра каждого из нас могут обвинить в вымогательстве за критику», — считает Расул Кушербаев.

Он также указал, что судебное заседание по избранию меры пресечения под стражу прошло в закрытом режиме. Депутат потребовал от Генеральной прокуратуры провести объективную проверку дела.

На ситуацию также отреагировал посол Великобритании в Узбекистане Тим Торлот.

«Если нет убедительных доказательств вымогательства, то этот арест не только тревожный, но и ещё одно действие, подрывающее свободу слова. Важно, чтобы милиция выполняла свою работу и защищала общественность, но также важно, чтобы она предоставляла доказательства того, что это не просто арест за критику», — написал он в Twitter.