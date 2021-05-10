Музрабадский суд по уголовным делам Сурхандарьинской области 10 мая вынес приговор блогеру Отабеку Сатторий, сообщила пресс-служба Верховного суда.

Председательствующий судья Тулкин Абдираимов признал его виновным по пункту «а» части 3 статьи 165 (вымогательство в особо крупном размере) и пунктам «а» и «г» части 3 статьи 139 (клевета, соединенная с обвинением в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления, из корыстных или иных низменных побуждений) и приговорён к 6 годам 6 месяцам лишения свободы в колонии общего режима. Ранее прокурор просил 11 лет тюрьмы.

В свою очередь, Отабек Сатторий был оправдан по пункту «а» части 3 статьи 140 и пункту «а» части 2 статьи 165 Уголовного кодекса из-за отсутствия признаков преступления. Он также должен будет вернуть своим владельцам мобильные телефоны Vivo-X50 и Redmi 5+, а также один процессор компьютера Zotac.

Суд также признал недействительными договоры о купле-продаже двух квартир в Термезе, заключённых между Отабеком Сатторий и руководителем ООО Termiz Eko Ekspress Тулкином Шопулатовым. Последний должен будет компенсировать подсудимому 234 млн 835 тысяч сумов, которые блогер выплатил за приобретение двух квартир.

«Мы абсолютно недовольным этим решением. Это видит весь народ. Это было абсолютно несправедливым приговором. После получения копии приговора мы обязательно подадим апелляционную жалобу и продолжим [борьбу]», — заявил адвокат подсудимого Умидбек Давлатов.

«Газета.uz» рассказывала о позициях государственного обвинителя и адвоката в отношении Отабека Сатторий, которые они озвучили в рамках прений.

Сотрудники ОВД Термеза Сурхандарьинской области задержали блогера Отабека Сатторий 29 января. В социальных сетях распространилась видеозапись, на которой правоохранители насильно сажают мужчину в автомобиль и увозят его. Изначально уголовное дело было возбуждено по части 1 статьи 165 (вымогательство), а затем переквалифицировано на часть 2 этой статьи, а позже предъявлены новые обвинения.

Адвокат задержанного утверждал, что дело сфабриковано. На ситуацию отреагировали депутат Расул Кушербаев, посол Великобритании в Узбекистане, глава попечительского совета Общественного фонда поддержки и развития национальных масс-медиа Комил Алламжонов, Комитет защиты журналистов (США) и другие. В ответ на это в МВД предупредили об ответственности за вмешательство в расследование уголовного дела.