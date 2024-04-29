Отец, избивший несовершеннолетнего сына в Ташкенте, и пытавшийся силой вернуть его домой, арестован на пять суток. Об этом сообщила пресс-служба детского омбудсмана Узбекистана Сурайё Рахмоновой, которая изучила ситуацию.

23 марта, когда несовершеннолетний уроженец Денауского района Сурхандарьинской области Э. Я. находился в строительном магазине своего дяди в Ташкенте, к нему приехал отец, 43-летний М. Х. Мужчина сказал, что приехал его забрать, парень ответил, что не хочет с ним ехать, потому что не хочет жить с родителями из-за постоянных ссор между ними.

На видео, распространившемся в соцсетях, слышно, как юноша несколько раз повторяет: «Я с вами жить не буду». Мужчина его бьёт и пытается посадить в машину. Парень попросит окружающих вызвать милицию.

В сообщении омбудсмана отмечается, что ОВД Чиланзарского района провёл по этому факту доследственную проверку.

Выяснилось, что из-за постоянных ссор между отцом и матерью юноши правоохранительные органы 2 февраля выдали женщине охранный ордер.

27 апреля суд назначил М. Х. пять суток ареста по статьям 183 (мелкое хулиганство) и 185−2 (ношение холодного оружия или предметов, которые могут быть использованы в качестве холодного оружия) Кодекса об административной ответственности Узбекистана.