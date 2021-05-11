Глава попечительского совета Общественного фонда поддержки и развития национальных масс-медиа Комил Алламжонов (бывший пресс-секретарь президента и экс-глава Агентства информации и массовых коммуникаций) высказался о давлении на журналистов на фоне судебного процесса над блогером из Сурхандарьинской области Отабеком Сатторий.

10 мая Музрабадский суд по уголовным делам признал блогера виновным по пункту «а» части 3 статьи 165 (вымогательство в особо крупном размере) и пунктам «а» и «г» части 3 статьи 139 (клевета, соединенная с обвинением в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления, из корыстных или иных низменных побуждений) и приговорил к 6,5 годам лишения свободы.

«Я не могу комментировать решение суда, у меня нет на это полномочий. И также не располагаю информацией, насколько виновен Отабек. То, что я сейчас хочу сказать, относится к деятельности наших СМИ в общем», — сказал Комил Алламжонов.

Он отметил, что в последнее время увеличилось число негативных случаев, связанных с журналистами, которые сталкиваются с трудностями.

«Но я с уверенностью могу сказать одно: если мы вместо того, чтобы защищать и поддерживать наших журналистов, будем их запугивать до такого состояния, что они не смогут ничего сказать — их место неизбежно займут те, кто будет наводить смуту извне! Их цели ясны — влиять на общественное мнение так, как выгодно для определенных личностей; контролировать толпу, задевая чувства простых людей. И на пути к их достижению нет места ни правде, ни совести!» — считает глава попечительного совета Фонда поддержки масс-медиа.

По его словам, «запуганный журналист, блогер может превратиться в анонима».

«Настоящими журналистами и блогерами чаще всего не становятся, а рождаются. Патриоты, которые неравнодушны к происходящему вокруг, все равно продолжат писать. В эру технологий, единственный способ оградиться от информационного потока — отключить всю страну от интернета. Конечно, все делают свой выбор самостоятельно. Наш призыв — наладить здоровые и законные взаимоотношения», — сказал он.

Комил Алламжонов подчеркнул, что закон должен быть равным для всех: блогеров, журналистов, хокимов и министров. «Только тогда пропадут всякие сомнения в справедливости приговоров», — отметил он.

По его мнению, «никто так не переживает о развитии нашей страны, нашей нации, как наши блогеры и журналисты, которые живут на этой земле».

Глава попечительного совета Фонда поддержки масс-медиа призвал журналистов «не опускать руки». «Мы на тернистом пути. Ещё никогда никому не удавалось заставить замолчать всех. Никому и не удастся», — сказал он.

Ранее Комил Алламжонов высказался против давления на бизнес, владеющий СМИ, а также о свободе слова в Узбекистане.