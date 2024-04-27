Дворник из Узбекистана Олимжон Ибрагимов, работающий в Санкт-Петербурге, спас несколько человек во время пожара в жилом доме, забравшись по трубе на фасаде на третий этаж. Он вывел людей из огня на карниз, после чего они спустились по спасательной лестнице МЧС.

Случилось это утром 25 апреля в доме на улице Подольской, 39. Известным он стал благодаря видео и рассказу жительницы, решившей поделиться его подвигом. Вечером 26 апреля глава администрации Адмиралтейского района Санкт-Петербурга Сергей Оверчук вручил Олимжону Ибрагимову подарок «от юных адмиралтейцев — картину с видом района, написанную специально для него».





В интервью петербургскому изданию «Фонтанка» 48-летний Олимжон Ибрагимов рассказал, что служил в Фергане в десантных войсках.

«Мы каждый день тренировались, буквально каждые несколько часов. Например, нужно было, держась одной рукой, забраться на седьмой или даже девятый этаж, а потом спуститься. Я служил 15 лет, для меня это было легко, мне нравилось. Я за это время стал мастером спорта по боксу», — сообщил он.

В Россию он живёт с семьёй уже семь лет. Приехал сюда после выхода на пенсию со службы. Его жена и дочь тоже работают дворниками в одной бригаде с ним. «Наша территория большая… — 90 парадных. Чистить и убирать — это наша работа».

Олимжон Ибрагимов рассказал, что до этого также спас женщину при пожаре на Верейской улице более года назад. Тогда ему дали грамоту.

«Это наша обязанность помогать, Бог за всеми смотрит… Мы часто помогаем тут людям… Холодильник кому помочь занести, вещи выкинуть. Мой телефон висит в парадных. Мы все понимаем: мы люди и должны друг другу помогать», — сказал он.

На вопрос о зарплате он сказал, что она «маленькая, но мы друг другу помогаем». «Мы работяги. В месяц 45 тысяч [рублей] получаю, на патент и регистрацию уходит 10 тысяч, ещё 10 тысяч плачу за жилье. 25 тысяч остаётся на жизнь. Нормально — жить можно», — поделился мужчина.

Всего во время пожара были спасены 10 человек, а также кошка и собака.