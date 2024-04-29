Ташкентский металлургический завод включён в список компаний, государственная доля в которых будет выставлена на публичные торги на международном рынке с привлечением профессиональных консультантов. Это предусмотрено постановлением президента Узбекистана о мерах по трансформации и ускорению процессов приватизации крупных предприятий с госучастием от 19 апреля.

49,9% госдоли, которой владеет Фонд реконструкции и развития (ФРРУ, суверенный фонд страны), планируется выставить на торги до конца второго квартала 2025 года.

В состав рабочей группы, ответственной за координацию работ по предприватизационной подготовке доли в ТМЗ, вошли исполнительный директор ФРРУ Шухрат Вафаев, заместитель директора Агентства по управлению госактивами Алишер Миралиев и первый заместитель министра горнодобывающей промышленности и геологии Омонулло Насритдинходжаев.

О проекте, учредителях и угрозе банкротства

В начале декабря 2020 года президент Шавкат Мирзиёев принял участие в церемонии запуска Ташкентского металлургического завода стоимостью 420 млн долларов.

Общая сумма капиталовложений в проект оценивается в сумму более 334,5 млн евро, из которых 164,56 млн евро — кредит Российского экспортно-импортного банка на 10 лет, 154,7 млн евро — собственные средства (около половины — ФРРУ), 15,1 млн евро — кредит банка «Асака». Расчётный срок окупаемости составлял около 8,6 года. Изначально стоимость проекта оценивалась в 278,2 млн евро, но после внесения изменений в проект с целью расширения производственных мощностей она выросла, как и срок окупаемости, — до 9,3 лет.

Проект строительства завода на площади 49,7 га был выполнен российской группой «Метпром» «под ключ», то есть группа выступила и проектировщиком, и генподрядчиком проекта. Предприятие оснащено технологиями и автоматизированным оборудованием итальянской Danieli.

Управлением реализации проекта занималось иностранное предприятие SFI Management Group (миллиардер Алишер Усманов в интервью Forbes говорил, что компания принадлежит семье брата миллиардера Фаттаха Шадиева — Кабула Шадиева, который присутствовал на открытии ТМЗ и делал презентацию президенту), которое полностью курировало все этапы строительства и ввода, в том числе разработку проекта, переговоры со всеми заинтересованными сторонами, привлечение инвестиций, кредитов и рекрутинг иностранных специалистов.

На церемонии запуска завода говорилось, что с его открытием сформируется цепочка производства востребованной в Узбекистане металлургической продукции, а на отечественных предприятиях ощутимо возрастёт уровень локализации. Ожидалось, что деятельность завода на первом этапе позволит предотвратить отток валюты на 400 млн долларов ежегодно.

Изначально учредителями СП «Ташкентский металлургический завод» с уставным фондом в размере 197,8 млн евро были Фонд реконструкции и развития Узбекистана (49,9%, или 98,7 млн евро) и нидерландская Metallurgical Technology and Engineering B.V. (50,1%, 99,1 млн евро).

SFI Management Group, управлявшая реализацией проекта, выступила с предложением стать участниками проекта. Реструктуризация состава учредителей произошла за счёт снижения доли Metallurgical Technology and Engineering B.V. до 41,9%. SFI Management Group получила 8,2%.

25 апреля на промышленной выставке в Ташкенте генеральный директор «Металлоинвеста» Назим Эфендиев сообщил, что компания «инвестировала и вошла в капитал ТМЗ». Metalloinvest Holding (Cyprus) Limited стала владельцем 41,8% доли вместо нидерландской Metallurgical Technology and Engineering B.V., а кипрская Miramonte Investments Limited — 8,2% вместо SFI.

«Металлоинвест» и Miramonte Investments в апреле прошлого года попали под санкции США.

В июне 2023 года «Газета.uz» сообщала, что Ташкентский металлургический завод оказался под угрозой банкротства из-за «бездействия» учредителей из Кипра, включая «дочку» «Металлоинвеста», связанную с Алишером Усмановым. ФРРУ через суд добился исключения инвесторов из проекта, но остался с убытками на 916,9 млрд сумов и кредитом на 179,7 млн евро.

В ответ на публикацию Ташкентский металлургический завод заявил, что долги предприятия обслуживаются за счёт коммерческой деятельности. «Государство не отвечает по обязательствам компании», — отметили в ТМЗ.

Стоит отметить, что СП, владеющее заводом, учреждено в форме ООО, из-за чего компания не обязана публиковать финансовую отчётность и существенные факты о своей деятельности для публики. Для обязательного раскрытия информации предприятие должно быть переведено в форму акционерного общества.