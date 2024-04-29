Власти Израиля полагают, что Международный уголовный суд (МУС) в Гааге может выдать ордера на арест высокопоставленных израильских чиновников по обвинениям, связанным с конфликтом в секторе Газа, пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на пять осведомлённых источников.

По их мнению, в число тех, на кого может быть выдан ордер на арест, входит и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Суд в Гааге, как отмечает газета, потенциально может обвинить израильских чиновников в препятствовании доставки гуманитарной помощи в сектор Газа и в чрезмерно жёстком ответе на нападение на Израиль 7 октября 2023 года, совершённое палестинской группировкой ХАМАС.

Собеседники NYT считают, что МУС также рассматривает выдачу ордеров на арест лидеров ХАМАС. Кому именно могу быть предъявлены обвинения и в чём, пока неясно, уточняет издание.

NYT отмечает, что ордера на арест, выданные МУС, вероятно, будут восприняты в большинстве стран мира как «унизительный моральный упрёк» в отношении Израиля, который в последние месяцы сталкивается с негативной международной реакцией из-за своих действий в секторе Газа. Один из израильских чиновников заявил газете, что перспектива выдачи ордера МУС уже повлияла на принятие решений Израилем в последние недели.

На какой стадии находится процесс согласования ордеров, неизвестно. NYT пишет, что любые ордера потребуют одобрения коллегии судей МУС и «не обязательно приведут к судебному разбирательству или даже к немедленному аресту» подозреваемых.

В офисе главного прокурора МУС Карима Хана ранее подтвердили, что его команда расследует инциденты во время войны Израиля и ХАМАС, но отказались комментировать информацию об ордерах.

Сам Нетаньяху на прошлой неделе заявил, что не допустит посягательств МУС на право Израиля на самооборону. «Под моим руководством Израиль никогда не допустит никаких попыток МУС подорвать его неотъемлемое право на самооборону. Угроза задержания военнослужащих и чиновников единственной демократии Ближнего Востока и единственного в мире еврейского государства возмутительна», — написал он в X.

Премьер Израиля также добавил, что МУС не повлияет на решения Израиля, но «создаст опасный прецедент, который угрожает солдатам и чиновникам всех демократических стран, борющимся с диким терроризмом и бессмысленной агрессией».

The Times of Israel пишет, что власти Израиля прилагают усилия, чтобы предотвратить выдачу ордеров на арест Нетаньяху и других чиновников. В правительстве полагают, что, помимо Нетаньяху, МУС может выдать ордера на арест министра обороны Израиля Йоава Галланта и начальника штаба Армии обороны Герци Халеви.

Издание отмечает, Нетаньяху ведёт «непрерывную кампанию по телефону», особенно с администрацией президента США Джо Байденом.

NYT подчёркивает, что если МУС выдаст ордера на арест, это приведёт к глубокой стигматизации израильских официальных лиц, поместив их в одну категорию с такими иностранными лидерами, как свергнутый президент Судана Омар аль-Башир и президент России Владимир Путин, ордер на арест которого был выдан судом в Гааге в прошлом году по обвинению в незаконной депортации детей из Украины, что считается военным преступлением.

Суд в Гааге был учреждён на основании Римского статута, подписанного в 1998 году. Это единственный суд, наделённый полномочиями судить физических лиц, обвиняемых в военных преступлениях, геноциде и преступлениях против человечности. У суда нет собственной полиции, поэтому он рассчитывает на помощь стран, признающих его юрисдикцию. МУС не рассматривает дела заочно — нужно, чтобы обвиняемый физически присутствовал в здании суда. По состоянию на 2024 год Римский статут МУС подписали 124 страны. Израиль, США и Россия в это число не входят.

Хронология конфликта Израиля и ХАМАС: