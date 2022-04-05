Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда Узбекистана 5 апреля рассмотрела кассационную жалобу по уголовному делу блогера из Сурхандарьинской области Отабека Сатторий, сообщил официальный представитель высшего органа судебной власти Азиз Абидов.

Суд оставил без изменений решение Музрабатского суда по уголовным делам от 10 мая прошлого года и апелляционной инстанции Самаркандского областного суда по уголовным дела от 15 июля и не удовлетворил жалобу.

«Газета.uz» писала, что суд признал Отабека Сатторий виновным в клевете и вымогательстве и приговорил его к тюремному заключению на 6,5 лет, а также признал недействительным договоры о купле-продаже двух квартир, заключенные между блогером и руководителем ООО «Termiz Eko Ekspress» Тулкином Шопулатовым. Его адвокат Умидбек Давлатов назвал приговор «абсолютно несправедливым». Сам блогер заявлял, что «в Сурхандарье нет ни правды, ни справедливости». В июле апелляционная инстанция суда оставила без изменений срок наказания блогеру, но постановила вернуть две квартиры, который он купил в Термезе.

Сотрудники ОВД Термеза задержали Отабека Сатторий 29 января 2021 года. В социальных сетях распространилась видеозапись, на которой правоохранители насильно сажают мужчину в автомобиль и увозят его. Изначально уголовное дело было возбуждено по части 1 статьи 165 (вымогательство), затем переквалифицировано на часть 2 этой статьи, позже были предъявлены новые обвинения.