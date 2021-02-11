Пресс-служба МВД высказалась по поводу обсуждений вокруг уголовного дела, возбужденного в отношении жителя Термеза Сурхандарьинской области — блогера Отабека Сатторий.

«Газета.uz» писала, что Отабек Сатторий, критикующий власти Сурхандарьи, был заключён под стражу по подозрению в вымогательстве телефона, за что ему грозит до 1 0 лет лишения свободы. Адвокат задержанного утверждает, что дело сфабриковано.

В МВД заявили, что несмотря предоставление официальной информации по данному делу, «повторяются факты распространения различных слухов активистами отечественных и зарубежных социальных сетей, ставящих под сомнение полномочия и действия государственных органов, муссирование сообщений, направленных на их дискредитацию, введения общественности в заблуждение без понимания сути вопроса и другие факты нарушения закона».

Пресс-служба ведомства указала, что законом «Об общественном контроле» субъектам общественного контроля не допускается необоснованное вмешательство в деятельность государственных органов, их должностных лиц и незаконное влияние на них. Кроме того, по закону о СМИ категорически запрещается публиковать материалы следственных органов, прогнозировать результаты судебного решения без его вынесения по конкретному делу или иным образом влиять на суд.

«Попытка активистов социальных сетей добиться какой-либо цели путем распространения среди общественности непроверенной информации, связанной с уголовным делом, искуственного формирования негативного отношения к деятельности следственных и судебных органов, расценивается как вмешательство в расследование или разрешение судебных дел и влечет за собой уголовную ответственность», — говорится в сообщении.

МВД подчеркивает, что следственные и судебные органы ведут свою деятельность в пределах своих полномочий, с полным соблюдением презумпции невиновности.

«Мы призываем активистов социальных сетей, апеллирующих верховенством закона, самим в первую очередь уважать законы нашей страны», — отмечается в сообщении.

Ранее на ситуацию отреагировали депутат Расул Кушербаев и посол Великобритании в Узбекистане.

Глава попечительского совета Общественного фонда поддержки и развития национальных масс-медиа Комил Алламжонов заявил, что наказание в отношении Отабека Сатторий должно быть установлено по закону, если в ходе судебного разбирательства будет доказана его вина в вымогательстве телефона. По его словам, ни журналист, ни блогер не имеют права нарушать закон.

Видеозапись задержания блогера. Источник: BBC Uzbek.

При этом у Алламжонова возникло несколько вопросов:

«Но почему его дом обыскали, будто он самый опасный преступник? Почему его увезли в сопровождении такого большого количества людей? Почему судебное разбирательство идёт в закрытом режиме? Так ли поступают со всеми подозреваемыми в вымогательстве гражданами? Или это особое „уважение“ к блогеру? Это нормально? Министерство внутренних дел обязано прокомментировать этот случай. Когда изменятся методы? Неужели он не пришёл бы сам, если бы его вызвали повесткой? Почему в качестве меры пресечения была выбрана самая суровая — заключение под стражу? Так как перед законом все равны, сотрудники правоохранительных органов пусть не преувеличивают», — заявил он

Глава фонда осудил такое поведение и попросил Генеральную прокуратуру дать правовую оценку сложившейся ситуации.

«Конечно, правонарушители есть и среди наших коллег, как и в других сферах. В городах и областях есть люди, которые называют себя блогерами и зарабатывают на жизнь разного рода мошенничеством. Однако правовые вопросы, касающиеся журналистов и блогеров, которые чаще всего принимают близко к сердцу чаяния населения, должны быть максимально открытыми и прозрачными. Одним словом, в новом Узбекистане этот вопрос должен решаться по-новому», — отметил он.

Комитет защиты журналистов (международная неправительственная организация со штаб-квартирой в Нью-Йорке) выступил с обращением и потребовал от властей Узбекистана немедленно освободить Отабека Сатторий, снять с него все обвинения и предоставить ему возможность свободно работать.