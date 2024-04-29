Выставка-ярмарка «Inson uchun», на которой представят продукцию предприятий, где работают люди с инвалидностью, пройдёт в «Узэкспоцентре» 1−2 мая. Об этом сообщила пресс-служба Национального агентства социальной защиты Узбекистана, которое организует выставку в сотрудничестве с Министерством экономики и финансов и Торгово-промышленной палатой.

На выставке будет представлена такая продукция, как мебель, текстиль, обувь, спортивные принадлежности, продукты питания, техника и полиграфия. В их производстве участвовали около 200 человек с инвалидностью, в том числе индивидуальные предприниматели и ремесленники.

В рамках выставки также будут организованы дистанционные продажи в регионах с участием около 300 предпринимателей.

Агентство пригласило принять участие в выставке «Для человечества» и поддержать её участников.