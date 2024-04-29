Сборная Узбекистана по художественной гимнастике завершила этап Кубка мира с семью медалями — 2 золотыми, 4 серебряными и 1 бронзовой. Об этом сообщила пресс-служба Национального олимпийского комитета.

Золото:

Тахмина Икромова (обруч);

Тахмина Икромова (мяч).

Серебро:

Тахмина Икромова (многоборье);

Тахмина Икромова (булава);

Тахмина Икромова (лента);

Групповое упражнение (3 ленты и 2 мяча).

Бронза:

Наталья Усова (булава).

В четвёртом этапе Кубка мира по художественной гимнастике участвовали более 100 спортсменок из 34 стран.

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