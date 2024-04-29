Сборная Узбекистана по художественной гимнастике завершила этап Кубка мира с семью медалями — 2 золотыми, 4 серебряными и 1 бронзовой. Об этом сообщила пресс-служба Национального олимпийского комитета.
Золото:
- Тахмина Икромова (обруч);
- Тахмина Икромова (мяч).
Серебро:
- Тахмина Икромова (многоборье);
- Тахмина Икромова (булава);
- Тахмина Икромова (лента);
- Групповое упражнение (3 ленты и 2 мяча).
Бронза:
- Наталья Усова (булава).
В четвёртом этапе Кубка мира по художественной гимнастике участвовали более 100 спортсменок из 34 стран.