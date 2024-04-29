Сборная Узбекистана по художественной гимнастике завершила этап Кубка мира с семью медалями — 2 золотыми, 4 серебряными и 1 бронзовой. Об этом сообщила пресс-служба Национального олимпийского комитета.

Золото:

  • Тахмина Икромова (обруч);
  • Тахмина Икромова (мяч).

Серебро:

  • Тахмина Икромова (многоборье);
  • Тахмина Икромова (булава);
  • Тахмина Икромова (лента);
  • Групповое упражнение (3 ленты и 2 мяча).

Бронза:

  • Наталья Усова (булава).

В четвёртом этапе Кубка мира по художественной гимнастике участвовали более 100 спортсменок из 34 стран.

Фото и видео

кубок мира, художественная гимнастика

кубок мира, художественная гимнастика

кубок мира, художественная гимнастикакубок мира, художественная гимнастика

кубок мира, художественная гимнастика

кубок мира, художественная гимнастика

кубок мира, художественная гимнастика