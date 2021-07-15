Апелляционная инстанция Самаркандского областного суда по уголовным делам на заседании 15 июля вынесла решение по делу блогера Отабека Сатторий, который ранее был приговорён к 6,5 годам лишения свободы (видео с заседаний опубликовал Эльмурод Мукимов).

Рассмотрение апелляционной жалобы началось 29 июня в здании Сурхандарьинского областного суда. Как сообщил «Газете.uz» адвокат подсудимого Умидбек Давлатов, судебная коллегия под председательством судьи Баходира Аликулова своим решением оставила без изменений срок наказания блогеру, но постановила вернуть две квартиры, который он купил в Термезе.

Защитник сообщил, что подаст кассационную жалобу в Верховный суд.

«Газета.uz» писала, что в начале мая суд признал Отабека Сатторий виновным в клевете и вымогательстве и приговорил к тюремному заключению, а также признал недействительным договоры о купле-продаже двух квартир, заключенные между блогером и руководителем ООО «Termiz Eko Ekspress» Тулкином Шопулатовым. Тогда его адвокат Умидбек Давлатов называл приговор «абсолютно несправедливым». Сам блогер заявлял, что «в Сурхандарье нет ни правды, ни справедливости».

Сотрудники ОВД Термеза задержали Отабека Сатторий 29 января. В социальных сетях распространилась видеозапись, на которой правоохранители насильно сажают мужчину в автомобиль и увозят его. Изначально уголовное дело было возбуждено по части 1 статьи 165 (вымогательство), затем переквалифицировано на часть 2 этой статьи, позже были предъявлены новые обвинения.

Адвокат утверждал, что дело сфабриковано. На ситуацию реагировали депутат Расул Кушербаев, посол Великобритании в Узбекистане, глава попечительского совета Общественного фонда поддержки и развития национальных масс-медиа Комил Алламжонов, Комитет защиты журналистов (США) и другие. В ответ на это в МВД предупредили об ответственности за вмешательство в расследование уголовного дела.