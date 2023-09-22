Начало прошлого школьного учебного года в Узбекистане запомнилось широким обсуждением качества учебников, которые тогда только начали внедрять после нескольких лет обсуждений и разработки с привлечением международных экспертов. В обсуждении с критикой авторов учебников участвовало множество популярных блогеров и Telegram-каналов.

Тогда было заявлено о разработке новых учебников. Заявлялось о внедрении в школах Узбекистана «финского опыта» школьного образования. Уже в декабре учебники для 1−4-х классов были представлены президенту. С этого учебного года они начали поступать в школы. Начали — потому что по прошествии трёх недель с начала учебного года многие школы до сих пор не получили полный комплект. По предметам, по которым нет новых учебников, используются старые.

В открытом доступе новых учебников, как это было со старыми, нет. Отдельные страницы выкладываются в Telegram (на русском, на узбекском языке). В социальных сетях родители выкладывают фотографии страниц новых учебников издательства Novda Edutainment, на которых имеются ошибки, иногда грубые. Они также указывают на сложность тем и то, что они не связаны с программами предыдущих классов.

В отличие от прошлого года в этом году о проблемах, связанных с учебниками, никто не пишет (за исключением считаных блогеров). Ответственные структуры хранят молчание. «Газета.uz» на свои запросы не смогла получить ответы. Мы собрали публикации в социальных сетях по этой проблеме.

Что пишут родители в соцсетях

На скриншотах выше родители сообщают об отсутствии учебников для некоторых классов.

Это подтверждают другие пользователи в комментариях к публикациям.

Другие пользователи пишут о том, что ученики обучаются по старым учебникам либо из-за отсутствия новых книг, либо из-за несоответствия тем в старых и новых учебниках.

Женщина, ребёнок которой учится в 183-й школе Чиланзарского района Ташкента, рассказала сайту Hudud24.uz, что нехватка учебников наблюдается с прошлого года, а ее ребёнку, пошедшему в этом году в 5-й класс, книги выдали через три дня после начала учёбы. Администрация школы и классный руководитель сообщили, что учебники поступили не в полном объёме. Родители в это время помогали детям с домашними заданиями, копируя страницы учебников.

Педагог из Самарканда Муроджон Окилходжаев сообщил изданию, что в школе, где он работает, не хватает учебников для 7-х, 8-х и 9-х классов. Об этом говорят и другие учителя, которые вынуждены делиться снимками страниц учебников.

Частные школы также сталкиваются с этой проблемой. Задержка, наблюдавшаяся в предыдущие годы, происходит и в этом году. Конкретных объяснений причин задержки ответственные инстанции не дают, сообщили Hudud24.uz представители частных школ.

Педагог Исроил Тиллабоев поделился с изданием мнением, почему проблема нехватки учебников повторяется из года в год. «Написание учебника начинается в январе (хотя должна начинаться за год, но план зависит от графика и выделения средств), авторы обязаны писать в сжатые сроки, потом очередь доходит до дизайнера, художников, редакторов», — сказал он.

Из-за большого объёма работы сроки выполнения каждого этапа продлеваются. В результате учебник до издательства доходит в последние месяцы лета.

Сарвар Курбанов, чья дочь поступила в первый класс в Ташкентской области (скриншот его сообщения приведён выше), считает, что это не может быть оправданием, поскольку в Узбекистане есть несколько издательств, способных работать с большими заказами. При этом летом многие из них «простаивали», отметил он.

Ошибки в новых учебниках





Перед началом нового учебного года Министерство дошкольного и школьного образования сообщило, что для начальных классов печатаются 72 миллиона экземпляров учебников нового поколения, созданных в 775 наименованиях. Сообщалось, что на школьные учебники (для всех классов) в этом году из бюджета выделено 920 млрд сумов. С прошлого года была отменена арендная плата за учебники.

Новые учебники начальных классов изданы компанией Novda Edutainment. На них имеется надпись о том, что они рекомендованы к печати научно-методическим советом Республиканского научно-методического центра развития образования. Учебники изданы в первой части, вторая часть должна быть издана позже.

Чем недовольны родители? Во-первых, серьёзными ошибками, такими как неправильные подписи к изображениям и неправильный алфавит.





В учебнике «Читательская грамотность» для 3-го класса под фотографией минарета Калян в Бухаре написано, что это Ичан-Кала в Хиве, а под фотографией медресе Кукельдаш в Ташкенте указано, что это Регистан в Самарканде.





В учебнике «Узбекский язык» для школ с русским языком обучения на странице с алфавитом отсутствует буква «L».

Кроме того, одни и те же стихи и загадки представлены в учебниках для школ и с русским, и с узбекским языком обучения. Для детей, только начавших изучать язык и только познакомившихся с буквами, некоторые слова являются сложными, отмечают интернет-пользователи.

Бывший депутат Кабул Дусов также обращает внимание на ошибки в учебниках и на то, что некоторые задания «слишком сложны для начальных классов». В одном из учебников рука указана как орган вкуса, а язык — как орган осязания.





Ирода Азимова, специалист по психолингвистике, кандидат филологических наук, один из авторов национальной учебной программы по родному языку, указала на «совершенно бесполезность» одного из стихотворений в учебнике «Alifbo» для 1-х классов с точки зрения лингвистики. Эксперт осудила заучивание ребёнку «такого некачественного языкового материала».

Эксперт в сфере образования Комил Джалилов выразил удивление тем, что виды транспорта изучаются в учебнике «Естественные науки» для 2-го класса.





Комил Джалилов отметил сложность математических примеров из учебника для 4-го класса. По его слвоам, такие примеры проходят в 8−9-м классах. Эта фотография появилась в Facebook-группе «Потребитель.Уз», но пост был потом удалён.

В том же сообществе «Потребитель.Уз» написали, что в учебнике «Русский язык» для 2-х классов предложение «Как красив осенний лес!» указано как побудительное, хотя оно является повествовательным.

В учебнике «Читательская грамотность» (3-й класс) учеников просят составить синквейн (нерифмованный стих из пяти строк, в котором к заданному слову подбираются прилагательные, глаголы, предложение и синоним) без объяснения термина. Для синквейна предлагается слово «Родина». В учебнике 4-го класса для этой цели предложено слово «народ».

Комил Джалилов также обратил внимание, что в учебнике «Читательская грамотность за 4-й класс приведена былина «Пахлаван Махмуд и хивинский хан», хотя былина является эпическим произведением русского народа. Автор канала bakiroo Отабек Бакиров указал, что Хивинского ханства (1512−1920) не было во времена Пахлавана Махмуда (1247−1326).

В учебнике для 2-го класса просят найти периметр прямоугольника, хотя по национальной учебной программе нахождение периметра требуется в 3-м классе.



Учителя также отмечают сложность некоторых тем для начальных классов. Например, в учебнике по математике для 2-х классов появились сложные уравнения, а в учебниках для 4-х классов — «темы из 6-го класса», говорится в соцсетях. В 4-м классе «резко перешли» на девятизначные числа.

Третьеклассники, которые в прошлом году изучали работу с числам до 10 тысяч, в 4-м классе на первом уроке, где повторяется пройденное в прошлом году, столкнулись с числами до 100 тысяч, отметил Комил Джалилов.

Молчание ответственных органов

«Газета.uz» направила несколько запросов в Министерство дошкольного и школьного образования, но не получила ответа.

Редакция также написала главе Республиканского научно-методического центра развития образования Вахиду Хамидову.

Компания Novda Edutainment пока не комментировала замечания, высказываемые к учебникам.

Напомним, как разрабатывались «старые» и «новые» учебники

Новые учебники для начальных классов начали внедряться всего через год-два после начала внедрения предыдущих учебников. О том, что будет со «старыми» учебниками, сохранятся ли они как альтернативный вариант (внедрение альтернативных учебников предусматривалось постановлением правительства от 2019 года), власти тоже ничего не говорят.

С 2021/2022 учебного года в Узбекистане началось внедрение Национальной учебной программы. К её разработке были привлечены международные эксперты из Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) и Агентства США по международному развитию (USAID). Программа прошла несколько этапов обсуждения в Госинспекции по надзору за качеством образования и была включена в Концепцию обеспечения непрерывности образования.

В рамках новой программы Республиканский центр образования (РЦО) при бывшем МНО разработал новые учебники и методические пособия для 1-х и 2-х классов и внедрил их в 2021/2022 учебном году. В 2022/2023 учебном году новыми учебниками были охвачены 3-й, 6-й, 7-й классы . Макеты всех предметов по 10-му классу также были разработаны, но небольшая часть не была напечатана.

Остальные классы планировалось охватить в 2023/2024 учебному году, но в сентябре 2022 года дискуссия, начавшаяся с цен на аренду, перешла в обсуждение качества учебников и деятельности Республиканского центра образования, как писала «Газета.uz». Авторы учебников даже обратились к президенту, указав на кампанию по их очернению.

31 августа бывший заместитель руководителя Администрации президента Комил Алламжонов (ныне глава Департамента информационной политики АП) заявил, что по поручению президента начата работа по разработке новых учебников.

В ноябре 2022 года было объявлено, что учебники для начальных школ разрабатываются по «стандарту Финляндии». Комил Алламжонов заявил, что «нашими специалистами на основе финских стандартов создаются учебные комплексы для 1−4-х классов», а МНО объявило о начале с января 2023 года апробации «современных учебников для 1−4-х классов, отмеченных знаком качества уполномоченных органов Финляндии».

Через месяц президенту представили новые учебники для 1−4-х классов. Позже в интервью узбекской службе Радио «Свобода» («Озодлик») Комил Алламжонов сообщил, что разработка этих учебников началась ещё в 2019 году и была профинансирована за счёт его собственных средств. Было также заявлено о «начале работы и для старших классов».

В презентации участвовала Юлия Рысюкова, в прошлом работавшая ведущим методистом учебно-методического отдела компании Avtotest Report и руководителем Ташкентского экзаменационного центра для водителей (обе компании основаны Комилом Алламжоновым).

Президент Шавкат Мирзиёев и Юлия Рысюкова (слева).



В презентации учебников также принимал участие Вахид Хамидов, который возглавлял бывший учебный центр Avtotest Mirobod, а затем — Novda Edutainment (зарегистрированной по тому же адресу), которая занимается озвучиванием аудиокниг и сказок на двух языках (узбекский и русский), созданием печатной продукции для детей младшего возраста, разработкой настольных игр. Она также была издателем книги «Алламжонов виноват».

Вахид Хамидов и Шавкат Мирзиёев.



В июне Вахид Хамидов возглавил новообразованный Республиканский научно-методического центра развития образования. Организация обладает большими полномочиями в сфере образования. Юлия Рысюкова стала его заместителем.

Нестыковки в программе?

Бывший Республиканский центр образования не завершил внедрение учебников по Национальной учебной программе, как это планировалось. Весной был анонсирован пересмотр учебной программы «на основе международного опыта». При этом указом президента от мая 2022 года МНО (ныне Министерство дошкольного и школьного образования) было поручено обеспечить полное внедрение Национальной учебной программы до 2024 года.

«Сейчас получается такая система: ребёнок в прошлом году в 7-м классе учился по Национальной учебной программе, но после перехода в 8-й класс для него нет учебников по новой программе. Есть старые учебники, которые выпускались в 2014—2015 годах», — отмечает эксперт в сфере образования Комил Джалилов.

«Между новой и старой программой есть нестыковки. Например, в истории. По Национальной программе ребёнок завершил изучение истории до XIII века, а в 8-м классе по старому учебнику начинается история с XVI века. То есть целый период — от монголов до темуридов, эпоха Ренессанса в Европе — пропадает».

По Национальной учебной программе преподавание географии, физики, химии и биологии как отдельных предметов начинается с 7-го класса. Базовые знания по этим предметам в 1−6-х классах интегрированы в предмет «Естественные науки».

«По старому учебнику физику в 8-классе начинается изучение электричества. Получается, что ребёнок только начинал изучать физику в 7-м классе по новой программе, а в 8-м классе его ждёт раздел, полностью посвящённый электричеству. И всё. Он не изучает законы Ньютона, элементарные законы механики, кинематики, а сразу переключается на электричество», — отметил эксперт.

В итоге учебники по новой программе не были созданы для 4-, 5-, 8-, 11-х классов, из-за чего учителя не могут преподавать по новой учебной программе, добавил он.

Комил Джалилов анализировал анонсированный пересмотр программы в колонке для «Газеты.uz» в мае.

«Положительная оценка финской компании»

Директор Республиканского научно-методического центра развития образования Вахид Хамидов в интервью телепрограмме «Менимча», которая вышла 9 сентября. отметил, что к оценке новых учебников были привлечены международные организации.

«Мы знаем, что Финляндия добивается высоких результатов в сфере образования. [Учебники] были переданы компании в Финляндии, которая оценивает образовательный контент, и эта организация дала положительные оценки учебникам, которые направленном на развитие компетенций XXI века», — сказал он.

На обложках некоторых учебников, выпущенных Novda Edutainment, можно увидеть логотип Education Alliance Finland (EAF).

Стороны начали сотрудничать с сентября 2022 года. В феврале 2023 года процесс сертификации находился на завершающей стадии, компания сопоставляла учебную программы учебников с национальной учебной программой базового образования Финляндии.

Результаты тогда показывали, что методические пособия и учебники Novda Edutainment получили сертификацию Tier 1 (первого уровня). Это означает, что книги соответствуют нескольким критериям качества EAF и учебной программе, а также развивают такие ключевые навыки, как коммуникация, групповая работа и критическое/творческое мышление.

Сертификация Tier 1 выдаётся на строгий период в шесть месяцев, после чего итоговые варианты учебников должны быть повторно проверены на предмет соответствия критериям EAF и всем рекомендациям процесса оценки, затем может быть предоставлена окончательная сертификация. Некоторые книги уже прошли сертификацию EAF, говорилось в сообщении компании.