Что происходит

В начале учебного года в соцсетях появились жалобы на подорожание аренды школьных учебников в Узбекистане. (Согласно Положению об обеспечении общеобразовательных школ учебниками и учебными пособиями, стоимость аренды учебников устанавливается попечительским советом Республиканского внебюджетного целевого книжного фонда при Минфине.) Министерство народного образования объяснило рост цен резким увеличением цены на бумагу на мировом рынке и увеличением стоимости транспортных расходов для поставки бумаги в страну. После поручения президента принять «безотлагательные меры по организации бесплатной аренды» МНО объявило об отмене платы за аренду школьных учебников.

Дискуссия, начавшаяся с цен на аренду, перешла в обсуждение деятельности Республиканского центра образования (РЦО), занимающегося разработкой учебных программ и учебников, и лично директора РЦО Шухрата Сатторова. (РЦО готовит оригинал-макеты учебников, а их изданием (тиражированием) занимаются издательства, выигравшие тендеры, проводимые МНО. РЦО не занимается изданием учебников и не устанавливает на них цены.) Особенно активно в «информационную кампанию» против РЦО включился анонимный телеграм-канал kompromatuzb.

31 августа заместитель руководителя Администрации президента (АП) Комил Алламжонов на своей странице в Фейсбуке описал требования к выпускнику узбекской школы и сообщил, что «команда во главе с [главой АП] Сардором Умурзаковым получила чёткое задание от президента по этому вопросу, и работа началась». Он признал, что «создать качественную 11-летнюю образовательную программу и претворить её в жизнь — непростая задача», и пообещал, что «дело обязательно будет доведено до конца».

При этом он не уточнил, о какой образовательной программе идёт речь: о Национальной учебной программе, полноценное внедрение которой было определено одним из основных направлений развития народного образования в 2022—2026 годах указом президента от 11 мая 2022 года, или о какой-то другой, совершенно новой.

К разработке Национальной учебной программы были привлечены международные эксперты из Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) и Агентства США по международному развитию (USAID), а сама программа прошла несколько этапов обсуждения в Госинспекции по надзору за качеством образования и была включена инспекцией в Концепцию обеспечения непрерывности образования.

Итак, 31 августа было объявлено о «получении чёткого задания» и «начале работы», а 5 сентября Комил Алламжонов объявил о создании «большой рабочей группы для проведения комплексной экспертизы всех школьных учебников, выявления имеющихся в них ошибок и недочётов, повышения их качества». На следующий день он попросил «всех, кто не равнодушен к качеству школьного образования», направить ему «информацию о проблемах в этом направлении, предложения по их решению». По его словам, «в течение четырёх часов на почту пришло 1278 обращений, и эта цифра растёт с каждой минутой».

К обсуждению учебников подключились и другие известные личности. К примеру, автор телеграм-канала Файзбог (Темур Малик), а также блогеры Нурбек Алимов и Али Каххаров написали о включении в учебник информации об известном предпринимателе Мураде Назарове. Известный общественный деятель и блогер Азиза Умарова предложила пересмотреть учебники методом краудсорсинга: по её мнению, «люди, которые не говорят на иностранных языках, чтобы смотреть аналоги, не понимают до конца профессии будущего, не видели систему обучения за рубежом, вряд ли могут сесть и написать автономно что-то достойное в 2022 году». (По данным РЦО, многие из специалистов, привлеченных к написанию или экспертизе учебников, обучались за рубежом, а консультировали их международные эксперты, привлеченные ЮНИСЕФ.)

Пока готовилась эта статья, 14 сентября анонимный канал kompromatuzb опубликовал страницу из учебника «Родной язык и читательская грамотность» для 2-го класса школ с узбекским языком обучения (издан в рамках перехода к Национальной учебной программе в 2021 году), обращая внимание на задание, где учащимся предложено написать сочинение на тему «Когда я стану взрослым, я получу Нобелевскую премию». Автор канала задался вопросом, откуда второкласснику знать про Нобелевскую премию.

В пресс-службе РЦО пояснили, что страница является завершением раздела, посвященного Нобелевской премии. Учащиеся работают над аудиотекстом про Нобелевскую премию, над заданиями, связанными с текстом, и сочинение является логическим продолжением предыдущих заданий по этой теме. Автор учебника Ирода Азимова на своей странице в Фейсбуке объяснила, что целью подобных заданий было побуждение в детях интереса к науке и заявила, что устала от подобных «грязных игр». Она призвала отреагировать на ситуацию Шерзода Шерматова (бывшего министра народного образования, во время работы которого министром был начат процесс разработки новых учебников) и представителей нынешнего руководства МНО.

На фоне таких дискуссий группа авторов новых учебников выступила с видеообращением к президенту. Они призвали, чтобы оценку учебникам дали беспристрастные специалисты и эксперты, понимающие современные тенденции в методике. Юрист и блогер Хушнудбек Худойбердиев оценил такой шаг «страховкой» и привёл пословицу «напуганный первый машет кулаками». По его мнению, «большинство учебников не отвечают требованиям и должны быть обновлены».

По информации РЦО, в этом году в рамках перехода к Национальной учебной программе подготовлены учебники для 6-, 7- и 10-х классов. «Газета.uz» обратилась к авторам учебников, чтобы они на примере нескольких учебников — в данном случае учебников языка и литературы — объяснили, что в этих учебниках поменялось и почему. Учебники в электронном виде доступны в канале РЦО.

Об изменениях в учебниках по языку и литературе рассказали Барнохон Турсуналиева, начальник отдела РЦО и Зулхумор Мирзаева, автор учебника по литературе, доктор филологических наук.

Изменения в учебниках

Родной язык: Что было?

В соцсетях, особенно в телеграм-группе читателей учительской газеты «Маърифат», бурно обсуждаются новые учебники по родному языку для узбекских школ. Некоторые из участников обсуждения жалуются, что «предмет родной язык потерял свою сущность и превратился в смесь из разных наук». Действительно, если взглянуть, например, на содержание учебника родного языка для 6-го класса узбекских школ, то вместо привычных тем, таких как, например, «Глагол», «Видо-временные формы глагола», «Причастие», можно увидеть такие темы, как «Язык — средство коммуникации», «Глобальное потепление», «Экспорт-импорт», «Налоги», «Цифровой мир».

Учебники родного языка строились на систематическом изложении структуры и правил языка и упражнений, обеспечивающих запоминание этих правил.





Содержание учебника «Родной язык» для 6-го класса школ с узбекским языком обучения (2017 год).





Одна тема в учебнике «Родной язык» для 6-го класса школ с узбекским языком обучения (2017 год). Дети учатся различать виды глагола.





Одна тема в учебнике «Родной язык» для 7-го класса школ с русским языком обучения (2017 год).

Что изменилось?

1. Главным стержнем урока (или темы, состоящей из последовательности уроков) является текст, а не грамматическое правило, как это было раньше. Причём тексты могут быть разными по теме, стилю (художественный, информационный, публицистический, научно-популярный и т. д. ) и форме (сплошной текст, инфографика, таблицы, диаграммы и т. д. ).

2. Упражнения строятся и вокруг текста и направлены на отработку:

— навыков понимания текста,

— навыков создания текста (письменного или устного),

— навыков критического и творческого мышления, а также исследовательской деятельности,

— правил языка.

3. Правила языка, подлежащие изучению, даются не систематически (от фонетики и лексикологии до морфологии, синтаксиса и стилистики), а по мере того, как они встречаются в текстах. В большинстве случаев правила даются сжато, без использования излишней терминологии.





Содержание учебника «Родной язык» для 6-го класса школ с узбекским языком обучения (2022 год).





Фрагменты одной темы в учебнике «Родной язык» для 6-го класса школ с узбекским языком обучения (2022 год). Дети учатся: а) читать инфографику, б) понимать терминологию, связанную с темой, в) делать презентацию.





Фрагменты одной темы в учебнике «Русский язык» для 7-го класса школ с русским языком обучения (2022 год). На основе текста дети учатся а) выражать своё мнение по теме, б) правильно использовать союзы и знаки препинания.

Почему?

Последовательное изучение структуры языка (фонетика, лексикология, морфология, синтаксис, стилистика), которое преобладало в отечественных учебниках по родному языку, необходимо для специалистов, занимающихся лингвистикой. Однако подготовка лингвистов не является задачей средней школы. Задача школьного курса родного (да и не родного) языка — научить ученика правильно и эффективно использовать язык в различных коммуникационных ситуациях. Для этого он должен уметь:

— понимать различные виды устных, письменных и визуальных текстов, с которыми он может столкнуться в жизни,

— создавать тексты (устные, письменные, визуальные) и участвовать в диалоге (полилоге), чтобы донести свою мысль до других,

— искать, находить, сравнивать и анализировать информацию.

Русский и узбекский языки как неродной

Что было?

Учебники русского и узбекского языков как неродного также строились на основе систематического изучения структуры (фонетики, морфологии, синтаксиса). Тексты и упражнения служили в основном для изучения грамматической темы.





Страницы учебника «Узбекский язык» для 6-го класса школ с русским и другими языком обучения (2017 год).





Страницы учебника «Русский язык» для 7-го класса школ с узбекским и другими языком обучения (2017 год).

Что изменилось?

Уроки основаны на коммуникативной теме, вокруг которого подбирается текст (диалог), подходящий по лексике и грамматике для заявленного уровня. Этот текст служит основой для развития языковых навыков (понимание прочитанного или услышанного текста, устного или письменного общения) и изучения лексики и грамматики.





Фрагменты одной темы в учебнике «Узбекский язык» для 6-го класса школ с русским и другими языками обучения (2022 год). Дети учатся а) представлять себя и других, б) правильно использовать определенные слова.





Фрагменты одной темы в учебнике «Русский язык» для 5-го класса школ с узбекским и другими языками обучения (2022 год). Дети учатся а) говорить об уроках, б) правильно использовать прошедшую форму глагола. Как сообщает РЦО, учебники данной линейки основаны на методике преподавания русского как иностранного (РКИ) и подготовлены в сотрудничестве Российским государственным педагогическим университетом имени А. Герцена.

Почему?

Коммуникативный подход к изучению неродного языка позволяет научить учащегося понимать язык и общаться даже в условиях ограниченной лексики (словарного запаса) и грамматики. Кроме того, изучение лексики и грамматики в контексте (связи с текстом) способствует их лучшему освоению.

Кстати, здесь, наверное, стоит более подробно остановиться на «проблеме», наделавшей много шума в соцсетях — включении текста о бизнесмене Мураде Назарове в учебник узбекского языка как неродного. В методике преподавания языков есть такое понятие, как «аутентичный материал». Современная методика преподавания языков предполагает подготовку учащегося к использованию языка в реальных ситуациях и рекомендует использовать для этого различные материалы, взятые из реальной жизни.

Тексты из СМИ, карты, билеты, рекламные объявления, инструкции — всё, с чем носитель языка может столкнуться в реальной жизни, может служить «аутентичным материалом», то есть материалом из реальной жизни.

Такие материалы служат основой для отработки языковых навыков, и в учебнике узбекского языка для школ с русским и другими языками обучения текст о Мураде Назарове был использован как аутентичный материал для отработки навыков понимания прочитанного текста. В качестве примера таких аутентичных материалов авторы учебника привели примеры текстов о Симпсонах в Кембриджском учебнике английского языка и о Шварценеггере в учебнике немецкого языка, изданного в Германии.

Литература

Что было?

Учебники по литературе в основном строились по принципу «биография писателя — произведение (или отрывок из него) — статья о прочитанном произведении — вопросы и задания». Такой подход не предполагает развития в учащихся навыков самостоятельного анализа произведения, так как статья о произведении уже дает «правильный анализ» произведения.





Фрагменты одной темы в учебнике «Литература» для 6-го класса школ с узбекским языком обучения (2017 год).

Что изменилось?

1. Принято решение отказаться от статей об изучаемых произведениях.

2. Работа с художественным текстом строится в несколько этапов, каждый из которых имеет свою определенную цель:

— предтекстовые задания готовят учащихся к пониманию произведения,

— внутритекстовые задания помогают понять текст произведения (слова, события, образы),

— послетекстовые задания помогают анализировать произведение (определять идею, давать оценку героям, анализировать языковые и художественные особенности, связать поднятую проблему со своей жизнью).

3. Во многих темах включена интеграция с другими науками, изучаемыми в школе (история, естествознание, язык и другие).

4. Наряду с «литературными канонами», включены новые авторы и произведения, затрагивающие близкие современным детям темы и проблемы.





Фрагменты одной темы в учебнике «Литература» для 6-го класса школ с узбекским языком обучения (2022 год). На основе рассказа Рэя Брэдбери «Всё лето за один день» дети: а) сравнивают научное и художественное описание местности, б) анализируют причины и последствия буллинга в школах и учатся эмпатии, в) учатся находить художественные эпитеты в произведении и понимать их воздействие на читателя.





Фрагменты одной темы в учебнике «Литература» для 6-го класса школ с русским языком обучения (2022 год).

Почему?

Хорошее художественное произведение должно открывать возможности для различных интерпретаций. Многоступенчатый подход к работе с текстом позволяет учащимся глубже понимать художественный текст, строить свою интерпретацию и делать выводы из произведения. А новые авторы и произведения призваны знакомить учащихся с разными культурами и повысить их интерес к чтению.

Авторские коллективы, работавшие над учебниками, выразили надежду, что работа с новыми учебниками позволит учащимся не только учить предмет, но и развивать навыки коммуникации, критического мышления, исследования и решения проблем, а красочное оформление учебников сделает процесс учёбы более увлекательным.