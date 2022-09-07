Составители новых школьных учебников на узбекском языке Комил Джалилов, Зулхумор Мирзаева, Саъдулло Куронов, Шокир Турсунов, Мансур Сиддиков и другие выступили с видеообращением к президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву.

В обращении говорится, что в 2016 году при открытии Ташкентского государственного университета узбекского языка и литературы президент Шавкат Мирзиёев собрал авторов и дал поручение обновить методику подготовки учебников, которая бы соответствовала современным мировым тенденциям.

«Наша команда дни и ночи работала над выполнением этого задания и создала новые, современные учебники, соответствующие требованиям XXI века и побуждающие учеников к креативности, критическому мышлению, решению проблем и принятию [независимых] решений. Создание учебников — это непростое дело, оно требует творческой среды, творческой атмосферы», — отметил, выступая от имени авторов, Комил Джалилов.

Он добавил, что в социальные сети «сливают» разные безосновательные сообщения и слухи, которые «негативно влияют на творческую среду и убивают желание авторов работать».

По его словам, дискуссия, начатая из-за повышения цен на аренду книг, постепенно переросла в обсуждение содержания учебников, из-за чего люди «безосновательно начали смотреть с подозрением на их содержание».

«Создали какие-то комиссии для проверки содержания, начали сбор мнений от населения. Мы не против этого, пусть проверяют и оценивают содержание учебников, если хотят. Но пусть оценку дадут беспристрастные специалисты и эксперты, которые понимают современные тенденции в методике, как и чему обучать современных детей. Оценку не должны давать заинтересованные люди и чиновники, преследующие свои бизнес-интересы, потому что в этом случае нет никаких гарантий, что оценка будет объективной», — предупредил он.

Комил Джалилов заявил, что составители школьных учебников не боятся честной конкуренции и не против, чтобы другие лица создавали свои учебники.

«Пусть у учителя будет выбор и пусть он выбирает. От честной конкуренции выиграют все: и сфера образования, и учитель, и ученики, и родители. Но от различных игр и безосновательных слов за [закрытыми дверями], от такой нездоровой борьбы пострадает нация, образование и в конце концов все мы», — подчеркнул эксперт.

Специалист попросил президента взять этот вопрос под свой контроль.





Саъдулло Куронов (на фото — справа) заявил, что большая часть составителей учебников обучалась за границей и знает международный опыт. Кроме того, в подготовке школьных книг оказывали содействие эксперты структур ООН — ЮНИСЕФ и ЮНЕСКО.

По его мнению, кампания, которая началась ещё до того, как учебники дошли до школ, направлена на дискредитацию авторов, из-за чего упало доверие населения к реформам в сфере образования.

Ирода Азимова, автор учебника «Родной язык и читательская грамотность», кандидат филологических наук, изучавшая психолингвистику и процессы изучения языков с научной точки зрения в университетах Потсдама (Германия), Гронингена (Нидерланды) и Восточной Финляндии, рассказала, что тоже участвовала во встрече с президентом в 2016 году.

«Тогда уважаемый Шавкат Миромонович сказал: „Я абсолютно не доволен методикой преподавания узбекского языка. Она должна быть полностью обновлена „с чистого листа“. Изучите иностранную методику, это вам поручение“. Этот путь не был для нас лёгким. Всем известно, что битва идей — самая напряжённая битва. Мы, авторы только что вышедшего учебника „Родной язык и читательская грамотность“, создали учебники с новым подходом, с большим трудом, бессонными ночами и дискуссиями. Потому что мы были уверены, что занимаемся работой государственной важности по заданию, данному президентом», — сказала она.

«Несмотря на короткий срок, мы мобилизовали все силы и в прошлом году успели закончить учебники для первого и второго класса. Почему вся работа этой команды авторов подвергается критике, а их компетентность ставится под сомнение? В чём наша вина? В том, что мы работали самоотверженно для нашего народа? Почему конфликт, начавшийся с аренды учебников, перерос в сомнение в содержании и качестве учебников?!» — задалась вопросом специалист.

Ирода Азимова также заявила, что не возражает против беспристрастной экспертизы учебников со стороны квалифицированных специалистов, понимающих подходы.

«Но сейчас распространение всякого рода непредвзятых сообщений в социальных сетях является оскорблением для нас, авторов», — написала она.

Комил Джалилов также опубликовал отзыв одной из учительниц, которая преподаёт родной язык и литературу для 6-го класса. По её словам, новые учебники ещё не поступили в её школу, из-за чего она распечатала первую тему на принтере.

«Урок был посвящён обучению анализировать художественные произведения в три этапа. Это было объяснено на примере рассказа „Что ты наделал, Шерзод?“ Я попробовала преподавать, не отходя от книги. Дети были очень активны, когда я задавала им промежуточные вопросы. Я сама воодушевилась, когда увидела, что их ответы похожи на ответы, приведённые в книге. Звонку на перемену никто не был рад. Говоря коротко, ученики очень хорошо приняли первый урок. Значит, учебник литературы для 6-го класса себя оправдал», — написала она.

Республиканский центр образования (РЦО) при МНО уже опроверг несколько публикаций в интернете с указанием ошибок в учебниках. Большая часть из них публикуются в анонимном Telegram-канале Kompromatuzb.

В частности, в соцсетях распространили скриншоты с ошибками якобы из учебника «Биология» для 10-го класса, хотя, как отмечает РЦО, это рабочий файл книги, который был распространён несколько месяцев назад, а в оригинальном макете учебника этих ошибок нет.

В текущем учебном году среднюю разовую арендную плату за учебник (рабочую тетрадь) планировалось установить в размере 5707 сумов, что на 2967 сумов, или в 2,1 раза, больше по сравнению с предыдущим годом (2740 сумов). В МНО поясняли, что стоимость резко выросла в связи с увеличением цен на бумагу на мировом рынке и транспортных расходов для поставку бумаги в страну.

На фоне возражений общественности по поводу резкого повышения арендной платы президент Шавкат Мирзиёев поручил принять «безотлагательные меры по организации бесплатной аренды». В тот же день заместитель главы Администрации президент Комил Алламжонов сообщил о создании рабочей группы, которая займётся проверкой качества школьных учебников.