На минувших выходных Национальный кинологический центр Государственного таможенного комитета Узбекистана проводил на пенсию 11-летнюю бельгийскую овчарку малинуа по кличке Кóра («чёрная» в переводе с узбекского языка). Так её назвали из-за подобия чёрной маски на морде. Собака специализировалась на поиске наркотических препаратов. За время службы она разоблачила немало контрабандистов и помогла сотрудникам таможни обнаружить более 10 килограммов наркотиков.

Кора.



Кора принимала активное участие и в социальной жизни кинологического центра. Девочка многократно становилась победительницей международных соревнований и национальных выставок породистых собак. Будучи титулованной, с хорошей родословной, Кора четыре раза приносила потомство. Её повзрослевшие дети работают в разных направлениях охранно-спасательной службы.

Заслуженная овчарка и сама родилась в питомнике кинологического центра, где сейчас проживает 150 её хвостатых коллег — овчарок, лабрадоров, спаниелей, бельгийских малинуа и биглей. Большинство из них появились на свет здесь же. На территории центра действует 14 родильных комплексов. Каждый год в их стенах сотрудники принимают в общей сложности 60−70 новорождённых породистых щенков с хорошей родословной — генетика напрямую влияет на поведение и темперамент животных.





С первых дней кинологи наблюдают за поведением малышей и заводят каждому хвостатому «личное дело», куда вносят свои наблюдения и результаты тестирований. Сначала щенков держат в стае, где они учатся общению и осваиваются на новом месте. Со временем у каждого появляется свой вольер и кинолог. Собак тренируют на площадке со своеобразной полосой препятствий и множеством предметов. По всей территории расставлены манекены, чтобы животные не боялись людей.

«Характер у собак виден с рождения. Несмотря на одинаковые условия содержания, физическое и психологическое развитие у всех щенков происходит по-разному, — рассказывает майор Тулкин Мисиров, заведующий питомником служебных собак. — Первые в помёте обычно крепче и смелее — они же охотнее исследуют мир и проявляют активность во время игр. На занятиях мы даём щенкам на выбор разные игрушки: от мячиков до верёвок. Ту, что понравилась, используем во время тренировок. В будущем метод поощрения может измениться на другую игрушку или лакомство, но любым командам собак учат в игровой форме, без насилия».





Когда щенкам исполняется два месяца, они проходят свой первый «экзамен» на пригодность к службе. Тестирования проводятся в индивидуальном порядке в незнакомом для собаки месте. Её задача — быстро адаптироваться к новым условиям. Прошедшего все испытания щенка берут на баланс центра, заселяют в питомник и закрепляют за ним кинолога. Хвостам, провалившим экзамен, ищут новый дом через онлайн-аукцион.

С двух до шести месяцев в круге общения собаки остаётся только человек. Это делается, чтобы привить ей понимание, что двуногий в их команде — авторитет. Подопечные центра начинают постигать азы общего курса дрессировки и учатся простым командам вроде «сидеть», «лежать», «апорт» (команда при дрессировке для принесения предметов). В среднем с каждой собакой в зависимости от породы и способностей занимаются полтора-два часа в день.





Первая ступень обучения завершается, когда животные достигают возраста четырёх месяцев. Комиссия центра проводит тестирование, по результатам которого определяется направление применения служебных собак. Для поиска больше подходят особи женского пола, для борьбы — мужского.

Как и у большинства людей, рабочий день служебной собаки длится восемь часов. Его важную часть составляют тренировки.

Прежде чем приступить к занятиям, всех хвостатых осматривают ветеринарные врачи. Если они замечают телесные повреждения или изменения в поведении, то направляют животное в ветклинику при центре. Здесь оказывают 27 видов услуг как служебным собакам, так и рядовым, то есть домашним питомцам граждан.

В ветеринарной клинике кинологического центра.



По случаю Международного дня ветеринарного врача, который отмечается 27 апреля, Национальный кинологический центр подписал меморандум о сотрудничестве с Ташкентским филиалом Самаркандского государственного университета ветеринарной медицины, животноводства и биотехнологий.

«Учащиеся вуза будут проходить у нас практику, смогут пользоваться оборудованием ветклиники, а в дальнейшем и работать в центре. Преподаватели университета и наши сотрудники смогут проводить научно-практические исследования и обмениваться опытом», — рассказал полковник Фаррух Каххоров, директор центра.





За врачебным осмотром следует приём пищи. Питанию кинологи уделяют особое внимание, чтобы каждая собака отвечала всем стандартам своей породы и пола. В рацион обычно входят мясо, крупы, жир, молоко, овощи и витаминные добавки. При этом подопечных центра учат отказываться от еды, которую предлагают им незнакомые люди.

Затем наступает время тренировок. В центре работают более 30 кинологов и инструкторов, которые готовят служебных собак по 12 направлениям: от поисков наркотиков, оружия и денег до спасения людей и редких видов флоры и фауны. В зависимости от направления спецкурс идёт от двух до четырёх месяцев. Самый продолжительный — антитеррор и поисково-спасательная служба, самый короткий — служба безопасности.

Кора.



Для того, чтобы обучить четвероногих коллег выполнению задач в разных ситуациях на территории центра созданы тренировочные площадки, максимально приближённые к полевым условиям, с препятствиями для упражнений по поиску различных объектов. В работе используются имитации самолётов, железнодорожных вагонов, легковых и грузовых автомобилей, таможенных пунктов пропуска, а также искусственные руины.

Одних тренировок для собак недостаточно — им приходится подтверждать свои навыки на чемпионатах и ведомственных соревнованиях, а также сдавать ежегодные «экзамены». Пару раз в год они участвуют в выставках, где оценивают их экстерьер, породные характеристики и профессиональные качества.

Музей истории кинологии.



К восьми месяцам собаки готовы служить. По заказу Таможенного комитета их могут направить в Нацгвардию, МВД и СГБ Узбекистана или в страны Центральной Азии.

После службы, которая длится 8−10 лет, собаки уходят на заслуженный отдых. Выйти на пенсию значит стать домашним. Взять на себя заботу о «пенсионерах», в первую очередь, предлагают кинологам и кавалеристам, которые с ними работали. Согласно принятому в 2021 году постановлению Кабинета министров о развитии деятельности Национального кинологического центра Государственного таможенного комитета, чтобы забрать животное, нужно написать рапорт. Если материальное положение или состояние здоровья бывшего владельца не позволяют содержать собаку, то ей ищут новых людей. По словам Тулкина Мисирова, ещё ни один служащий не отказывался от своего напарника.

«С собаками должен работать человек, который безмерно любит животных и умеет находить с ними общий язык. Если вы берёте четвероного друга, то несёте за него большую ответственность. На воспитание хорошей собаки необходимо тратить много сил и времени. Потом долгие годы вы служите верой и правдой другу другу. И как после такого вы можете бросить своего подопечного?», — рассуждает Тулкин Мисиров.





Овчарку Кору проводили на пенсию торжественно, с наградами и вкусными подарками. Теперь собака отправится домой к своему человеку — кинологу Сардору Ахмаджанову.

«Мы с Корой работаем бок о бок с 2014 года. Она идеальный „служебник“, невероятно умная, сильная и выносливая — ни разу меня не подводила. За время совместной работы собака становится не только преданным и надёжным напарником, но и настоящим членом семьи. Мои родители, жена и дети очень любят Кору и с нетерпением ждут её прихода — это будет наша первая домашняя собака», — делится старший сержант Ахмаджанов.





Часть наград Коры, полученные за выступления на соревнованиях и командную работу с другими собаками, сотрудники включили в экспозицию единственного в Ташкенте Музея истории кинологии, который открылся при центре в начале года. Здесь посетители могут ознакомиться с историей появления служебных собак, биографиями ведущих специалистов центра, увидеть дипломы и сертификаты кинологов, медали, кубки и другие награды служебных собак. Каждую пятницу в музее проводится день открытых дверей и проходят экскурсии для школьников и студентов.