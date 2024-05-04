Первый заместитель министра энергетики — директор Агентства по развитию атомной энергетики («Узатом») Азим Ахмедхаджаев в интервью «Газете.uz» на полях Ташкентского инвестиционного форума рассказал, на какой стадии находятся переговоры с Россией касательно строительства атомной электростанции в Узбекистане.

В конце марта первый заместитель главы «Росатома» Кирилл Комаров заявил, что переговоры Узбекистана и России по АЭС идут «вполне успешно». По его словам, специалисты уже детально исследовали площадку, на которой предполагается строительство АЭС, определены самые оптимальные технологические решения.

Он также добавил, что в проекте будут участвовать инженеры и компании из разных стран мира, в том числе из Франции и Южной Кореи.

«Мы сейчас просто ведём переговоры, пока общие слова, ничего конкретного. Российская сторона тоже говорит немного общими словами, но они говорят с некоторыми дополнениями и выводят это в другую историю. Если в целом, то пока ничего нет. Просто общие слова. С ними мы только рассматриваем направления, какие возможности есть и в каких направлениях», — сказал глава «Узатом».

По его словам, что Узбекистан и Россия обсуждают сотрудничество не только в ядерной энергетике.

«Потому что атом — это не только энергия. Есть медицина, есть сельское хозяйство, есть очистка воды и так далее. Сейчас мы изучаем и другие подобные направления. После этого мы будем чётко понимать, какая сфера нам ближе и какое направление нам следует развивать в первую очередь», — заявил Азим Ахмедхаджаев.

Азим Ахмедхаджаев также сообщил, что никаких переговоров с другими странами по атомной энергетике не ведется.

«Никаких конкретных переговоров ни с какой страной не ведётся. Различные предложения поступают из других стран. Например, из США или Кореи. Если обратили внимание, к нам приезжали из Hyundai. Есть разные предложения, мы рассмотрим их в рабочем порядке», — сказал он.

В конце декабря Hyundai Engineering заявила, что рассматривает возможности строительства в Узбекистане малых атомных реакторов. Речь идёт о продвинутых модульных реакторах на основе интегрированных систем (SMART), которые KAERI разрабатывает с 1997 года. В системах охлаждения для них используется вода под высоким давлением.

Ранее министр энергетики Журабек Мирзамахмудов в интервью «Дарё» указал, что встречи и переговоры с российским «Росатомом» продолжаются.

«С учётом того, что это очень большой стратегический проект, не нужно торопиться, нужно всё взвесить, измерить не 7 раз, а 77 раз. После полного анализа и расчётов мы можем внести отчёт в правительство и президенту», — отмечал глава Минэнерго.