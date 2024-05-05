Компания Veolia Energy Tashkent, оператор теплоснабжения столицы, принесла соболезнования семье девочки, погибшей в результате падения дерева.
Ранее сообщалось, что работники компании проводили ремонт трубы без ограждения территории и вскопали основание дерева, которое рухнуло из-за сгнившей корневой системы.
«Мы окажем любую возможную помощь и поддержку семье. Это трагическая утрата. Мы понимаем, что любые слова бессильны, и скорбим вместе с вами», — говорится в заявлении компании.
Veolia Energy Tashkent «начала всесторонне расследование и примет меры к виновным, а также внесёт изменения в рабочие процессы, в том числе при проведении аварийных работ», отметило предприятие.
Рассматривается возможность ограждения большей площади, чем предусмотрено текущими нормативами, в случае проведение работ возле деревьев и других высотных объектов. Кроме того, планируется выставлять рабочий персонал по периметру вероятной опасной зоны для ограничения доступа туда людей.
В случае проведения работ рядом с потенциально опасными объектами (сухие деревья, шаткие конструкции
3 мая на 5-м квартале Чиланзарского района 55-летняя няня везла годовалую девочку в коляске, когда на неё упало дерево. Ребёнок скончался на месте. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 186 (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкшие смерть человека).