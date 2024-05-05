Компания Veolia Energy Tashkent, оператор теплоснабжения столицы, принесла соболезнования семье девочки, погибшей в результате падения дерева.

Ранее сообщалось, что работники компании проводили ремонт трубы без ограждения территории и вскопали основание дерева, которое рухнуло из-за сгнившей корневой системы.

«Мы окажем любую возможную помощь и поддержку семье. Это трагическая утрата. Мы понимаем, что любые слова бессильны, и скорбим вместе с вами», — говорится в заявлении компании.

Veolia Energy Tashkent «начала всесторонне расследование и примет меры к виновным, а также внесёт изменения в рабочие процессы, в том числе при проведении аварийных работ», отметило предприятие.

Рассматривается возможность ограждения большей площади, чем предусмотрено текущими нормативами, в случае проведение работ возле деревьев и других высотных объектов. Кроме того, планируется выставлять рабочий персонал по периметру вероятной опасной зоны для ограничения доступа туда людей.

В случае проведения работ рядом с потенциально опасными объектами (сухие деревья, шаткие конструкции и т. д. ) планируется также привлечение специальных служб для проведения подготовительных мероприятий (спил веток сухих деревьев, подлежащих вырубке, демонтаж неустойчивых конструкций и т. д. ).

3 мая на 5-м квартале Чиланзарского района 55-летняя няня везла годовалую девочку в коляске, когда на неё упало дерево. Ребёнок скончался на месте. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 186 (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкшие смерть человека).