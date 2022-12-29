Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 29 декабря ознакомился с выставкой современных учебников «Повышение качества образования — единственно правильный путь развития Нового Узбекистана!», сообщила пресс-служба главы государства.

В сообщении отмечается, что в течение последних трёх лет проводилась работа по обновлению учебников. Учебники для 1−4-х классов были заново разработаны специальной рабочей группой «на основе передовых зарубежных методик». На выставке президента проинформировали о содержании этих учебников.

Они разработаны на основе принципа «4K» — критическое мышление, креативность, коллаборация и коммуникация — навыков, наиболее полезных человеку XXI века. То есть учебники призваны сформировать у учащихся умение критически мыслить, творчески подходить к задаче, работать в команде и общаться, говорится в сообщении.

При подготовке новых учебников за основу были взяты типовые задания таких международных программ, как PISA, PIRLS, TIMSS, EGMA, EGRA. Наряду с учебниками разработаны рабочие тетради и методические пособия для учителей. Платформа электронного обучения Estudy также интегрирована в эту систему. Ею можно пользоваться как во время занятий, так и в свободное время.

Президент ознакомился с новыми учебниками и дал рекомендации по их содержанию.

«Использовать мировой педагогический опыт — хорошее решение. Но вместе с тем в учебниках должны присутствовать национальная идея, наследие наших предков», — сказал президент. — К примеру, солидная работа в сфере образования была проделана нашими предками-джадидами. Недавно прочитал Элбека. Он писал, что тот, кто даёт образование девочкам, тот даёт образование всему обществу. А в наших учебниках этот фактор не учтён".

«Что я хочу сказать: необходимо разработать наши учебники максимально совершенными, чтобы нам больше не приходилось возвращаться к этому вопросу. Та система образования, которую мы строим сегодня, расскажет о нас через сорок лет, — подчеркнул Шавкат Мирзиёев.

Представленные учебники нового поколения прошли международные экспертизу, а также апробацию в столичной школе №134. Предварительные результаты показали, что успеваемость учащихся по новым учебникам составила 88% против 67% успеваемости по действующей программе, говорится в сообщении.

На выставке был продемонстрирован показательный урок с участием учащихся одного из начальных классов, в котором апробировался новый учебник. В школе, где внедрена инклюзивная модель образования, вместе с обычными детьми учатся и дети с особыми потребностями.

Глава государства побеседовал с учителями и детьми.