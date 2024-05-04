Шахматист из Узбекистана Нодирбек Абдусатторов стал победителем шахматного супертурнира в Швеции TePe Sigeman & Co.





О турнире

TePe Sigeman & Co — супертурнир в Швеции, который прошёл с 27 апреля по 3 мая в городе Мальмё.

Состав участников: прошлогодний победитель турнира Пётр Свидлер, трёхкратный победитель и номер один Швеции Нильс Гранделиус (2689), №5 в мире Нодирбек Абдусатторов (2765), №8 Арджун Эригайси (2756), Винсент Каймер из Германии (2726), Антон Коробов из Украины (2651), чемпионка мира из Китая Цзюй Вэньцзюнь и чемпион мира до 20 лет Марк-Андриа Маурицци из Франции (2605).

Формат: круговой турнир, 8 участников, 7 туров. Контроль времени: 90 минут на 40 ходов, затем 30 минут до конца партии + 30 секунд добавления на ход, начиная с первого.

Победа Абдусатторова





Перед последним туром Нодирбек Абдусатторов был на четвёртом месте, отставая от трёх лидеров на 0,5 очка. Узбекистанец относительно легко одержал победу над гроссмейстером Марк-Андриа Маурицци, Свидлер сыграл вничью с Винсентом Кеймером, а Арджун Эригайси отделался ничьей с гроссмейстером Нильсом Гранделиусом. Другой лидер Антон Коробов выбыл из борьбы после проигрыша в ничейном ладейном окончании китаянке Цзюй Вэньцзюнь.

Единственное поражение в турнире Нодирбек Абдусатторов потерпел от Антона Коробова.

По итогам основной части турнира Абдусатторов, Эригайси и Свидлер попали в тай-брейк с 4,5 баллами, где узбекистанец обыграл своих соперников. Эригайси занял второе место, Свидлер завоевал «бронзу».

На данный момент Абдусатторов занимает пятое место в рейтинге Международной шахматной федерации с рейтингом 2765.