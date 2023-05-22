Сокращение полномочий отделов образования

Полномочия районных и городских отделов дошкольного и школьного образования по проверке деятельности школ и оценке качества образования будут прекращены. Об этом было сообщено на презентации по развитию системы, представленной президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву 22 мая.

В декабре на встрече с учителями президент заявлял, что хочет упразднить районные и областные отделы подразделения народного образования.

«Сами школы должны быть и райОНО, и облУНО. Для чего нужны лишние звенья? Из-за них учитель не может сделать ни шагу. Пришло время сломать это. Конечно, нужен порядок, но для этого есть министерство», — отметил он, сравнив райОНО и облОНО для педагогов с прокурорами.

Пересмотр учебной программы

На совещании также говорилось, что в начальных классах школ будет внедрена новая учебная программа, «основанная на международном опыте». Предмет информатики с нового учебного года будет преподаваться с 1-го класса.

В старших классах количество предметов будет сокращено с 16 до 11, «будет обеспечена межпредметная и межклассная интеграция учебных программ» с внедрением 11 обязательных и 2 факультативных предметов.

«В настоящее время 70% тем в учебной программе не имеют связи с повседневной жизнью. Отныне доля практических занятий будет увеличена с 40% до 60%. Темы будут преподаваться на примере решения конкретной проблемы, а практические уроки — в форме выполнения проекта», — сообщает пресс-служба главы государства.

Требования к организации частных школ будут облегчены, отмечалось на совещании.

Сертификация педагогов

Для обеспечения школ квалифицированными кадрами будет создана система сертификации педагогов. Педагог, поступающий на работу, должен будет отработать 1 год учителем-стажёром и в течение этого периода получить сертификат.

Испытания для присвоения квалификационной категории учителям будут проводиться в 2 этапа. Первый этап — оценка знаний кандидата по профильному предмету, второй — оценка педагогического мастерства. Педагогам, получившим квалификационный сертификат может выплачиваться надбавка в размере до 70% месячного оклада.

В целях формирования корпуса квалифицированных управленческих кадров на местах будут созданы советы директоров, состоящие из наиболее опытных директоров. Директоры школ будут назначаться на должность только по рекомендации совета путём открытого конкурса.

Детсады

Для привлечения в детские сады квалифицированных воспитателей с 1 июня 2024 года ставки по оплате их труда будут приравнены к ставкам, применяемым к школьным учителям, говорилось также на совещании.

Порядок предоставления права свободного распоряжения внебюджетными средствами, помимо школ, будет распространён на детские сады и специализированные школы. Это, как ожидается, позволит им улучшить материальную базу и осуществлять дополнительные выплаты педагогам.

На совещании также говорилось о содержательной организации досуга детей, в частности, открытии современных кружков с привлечением частного сектора.