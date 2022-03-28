Ташкентский экзаменационный центр по сдаче экзаменов на получение водительского удостоверения Autodriver Study — единственная частная компания в этой сфере на данный момент — не является монополией, заявил основатель компании Комил Алламжонов. Он также руководит попечительским советом Общественного фонда поддержки и развития национальных масс-медиа.

Как мы писали ранее, депутат Законодательной палаты Расул Кушербаев со ссылкой на ответ Антимонопольного комитета сообщил, что при открытии в Ташкенте экзаменационного центра и одновременном закрытии государственных центров был нарушен указ президента. Комил Алламжонов тогда опроверг нарушения и предположил, что депутату «больше нравится старая коррумпированная система».

18 марта, спустя полтора месяца после открытия, центр повысил цены на 50%, объяснив это валютным курсом и ситуацией в других странах. Кроме того, блогеры обратили внимание, что центр не входит в реестр компаний с доминирующим положением, несмотря на отсутствие альтернативы у населения.

Рост цен Комил Алламжонов объяснил валютными кредитами, импортным оборудованием и увеличением налогов.

«Одна из основных причин — все кредиты для экзаменационного центра в Ташкенте были взяты в валюте. Их нужно возвращать. Кроме того, техника для практических экзаменов завезена из-за границы. Все договоры по ним в валюте. Необходимо их регулярно оплачивать. Вместе с тем, выросли налоги. Только налог на имущество мы должны выплачивать в размере более 1 млрд сумов в год, земельный налог — свыше 400 млн сумов. Это основные факторы повышения цен», — рассказал он.

По его расчётам, раньше государственные экзаменационные центры Ташкента посещали 400 человек в день. После открытия частного центра его сначала посещали 50−60 человек, а в следующие месяцы — 150−170 человек ежедневно.

«Остальные 200 человек где сдают экзамены, мы не знаем, но, по нашей информации, есть сведения о том, что люди, не прошедшие у нас экзамен, едут в области, проходят экзамен и получают права», — утверждает он.

Глава фонда масс-медиа также прокомментировал высказывания «некоторых блогеров и активистов», которые «пытаются говорить обо мне как о монополисте, якобы я монополист и зарабатываю деньги мешками».

«Во-первых, я не монополист. Наше положение также не является монопольным. Это постановление [президента] вышло два года назад. За два года никто не открыл такую организацию. Мы не считаемся монополией из-за того, что после этого постановления мы открыли организацию и пока являемся единственными. Если говорить, что необходимо открыть не менее двух-трёх таких организаций, а затем заниматься этой деятельностью, то это абсолютно нелогично. Кто-то всё равно должен быть первым. То, что мы первые, не является причиной называть нас монополией», — считает он.

Он опроверг заявления о том, что повышение цен направлено «лишь на то, чтобы зарабатывать деньги мешками».

«Это не так. В прошлом месяце у нас даже не хватило денег для зарплат. Мы [выплатили] зарплаты за счёт дополнительных инвестиций. Поэтому если не повысим сегодня цены, то не можем покрыть даже зарплаты. Если не верите, приезжайте к нам. Всё будет показано открыто, будут представлены все расчёты», — заявил основатель центра.

Комил Алламжонов призвал «правильно расставлять приоритеты».

«Какие у нас цели? Наша цель — это решить проблемы на дорогах, сократить число аварий, улучшение качества образования, предотвращение коррупции? Или бить топором по чьей-то ноге неуместными и необоснованными высказываниями, такими как „это монополия“, „он делает деньги“? Я думаю, что истинная цель — быть здоровыми и правильно расставлять приоритеты», — отметил он.

По его мнению, сфера подготовки водителей «действительно очень нуждается в модернизации, обновлении».

«Кто-то должен это сделать. До сих пор хозяева этой сферы не вносили вклад в развитие, не вкладывали миллионы долларов, как мы делаем это сейчас. Они только брали из этой сферы, незаконными способами, только делали деньги», — отметил основатель Autodriver Study и Avtotest.

Единый экзаменационный центр Autodriver Study начал работу с 4 февраля. С этой же даты прекратили приём теоретического и практического экзамена все регистрационно-экзаменационные отделения УБДД ГУВД столицы.