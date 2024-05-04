По факту гибели годовалой девочки от падения дерева в Ташкенте возбуждено уголовное дело, сообщил пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Узбекистана Хаёт Шамсутдинов.

3 мая примерно в 11:50 на 5-м квартале Чиланзарского района 55-летняя няня везла девочку в коляске, когда на неё упало дерево. Ребёнок скончался на месте.

По данным ведомства, рабочие, выполнявшие ремонт водопроводных труб, не соблюдали меры безопасности во время земляных работ с помощью специальной техники, из-за чего раскрылась корневая часть дерева, которое упало, не выдержав собственного веса.

Как сообщили Kun.uz очевидцы, сотрудники теплоснабжающей Veolia Energy Tashkent получили заявку на ремонт труб из-за утечки воды, однако при проведение работ не огородили территорию в целях безопасности, а также копали землю под основанием дерева.





Атиргуль Холмирзаева, руководительница отдела Ботанического сада Ташкента, заявила, что упавшее дерево было очень старым — корни уже сгнили, а верхние ветки высохли. По её словам, было очевидно, что возрастное дерево однажды упадёт, но в данном случае процесс ускорился из-за невнимательности ответственных лиц.

«У этого дерева завершился биологический возраст, оно доживало свои последние годы. Во-первых, под ним горячая вода, вы видите, как оттуда идёт пар? Куда пойдёт этот пар? В дерево. Это привело к ещё большему гниению дерева. У него нет корней, которые могли бы его удержать. После гниения корней, размягчения основания дерево упало от тяжести ветвей. Упало в ту сторону, где ветви были тяжелее», — сказала специалист.

Холмирзаева указала, что работники допустили ошибку, не огородив территорию для безопасности прохожих.

«В городе много старых деревьев. Поэтому [Минэкологии] должно создать экспертную комиссию или что-то другое, ходить с представителями Ботанического сада, Агентства лесного хозяйства и дать заключение по всем этим деревьям. В противном случае такие случаи будут происходить и дальше», — сказала она.

Также сообщается, что Управление экологии Ташкента выдало разрешение на вырубку высохших деревьев на территории махалли 22 апреля.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 186 (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкшие смерть человека / наказывается лишением свободы от 5 до 7 лет).