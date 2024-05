Некоммерческий образовательный проект Teach for Uzbekistan запустился в стране в марте этого года. В его рамках 30 граждан Узбекистана без педагогического образования отберут для работы в общеобразовательных школах одного из регионов республики. В течение двух лет финалисты будут преподавать один из предметов и одновременно проходить обучение.

Teach for Uzbekistan — партнёр глобальной сети Teach for All, которая поддерживает подобные инициативы по всему миру в 63 странах. Цель организации — дать качественное образование каждому ребёнку, независимо от его социального статуса и места жительства.

В Узбекистане проект координирует предприниматель Фёдор Шеберстов. Он курировал аналогичные проекты в Казахстане, Кыргызстане и России.

Фёдор Шеберстов. Фото: Teach for Uzbekistan.



По его словам, в Узбекистане перед проектом стоит цель содействовать развитию школьного образования, привлечь молодых специалистов и выпускников вузов к работе в школах со сложными социальными условиями.

Программа открыта для всех граждан Узбекистана, имеющих высшее образование или завершающих вуз в 2024 году. Сегодня команда Teach for Uzbekistan делает презентации в лучших вузах страны, среди которых филиал Вестминстерского университета в Ташкенте, Университет Вебстера, «сингапурский», УМЭД, TEAM University и другие.

«К нам приходят выпускники топ-500 зарубежных вузов. В России с нами работали выпускники МГУ, СПбГУ, Высшей школы экономики, МГИМО. В Великобритании Teach for All — работодатель №1 для выпускников Оксфорда и Кембриджа, в Штатах — Гарварда, Принстона, Стэнфорда и других университетов Лиги плюща».

Фёдор Шеберстов отмечает, что в первую очередь люди приходят в программу, чтобы помочь детям и сделать мир лучше. Большое значение для участников имеет и опыт работы, и весомая строчка в резюме.

Фото: Азизбек Хамракулов / «Газета.uz».



«Мы уже получаем резюме узбекистанцев из США, России, стран Европы. Сегодня провели собеседование с девушкой, живущей в Китае. Teach for All получает гигансткий отклик во всех странах. Оказывается, на всём белом свете много классных небезразличных людей», — сказал Фёдор Шеберстов.

Среди них люди самых разных профессий. Например, участником может стать специалист с 20-летним опытом работы в маркетинге. В школе он сможет преподавать то, чему хорошо учился сам: языки, математика, естественные науки. Возможно, такой кандидат сможет стать учителем начальных классов.

«Многие спрашивают нас: „Как так — человек без педагогического образования и опыта работы в школе будет работать с детьми?“ Ключ в том, что мы отбираем тех, кто может преподавать школьникам. Мы умеем отбирать людей с педагогическим талантом, — рассказал Фёдор Шеберстов. — Мой ребёнок учился в российской школе, занявшей 25 место в [Международной программе оценки образовательных достижений учащихся] PISA, в которой ежегодно участвуют порядка 100 тысяч школ со всего мира. В этой школе не было ни одного учителя с педобразованием. Преимущество нашего проекта — большой конкурс и умение отбирать прирождённых педагогов».

Кандидатов отбирают профессиональные рекруторы. У самого Фёдора Шеберстова за плечами 20-летний опыт в отборе руководителей. Ожидаемый уровень конкуренции в Узбекистане, по его мнению, составит 20 человек на место. Конкурсанты проходят пятиступенчатый отбор.





Первый — заполнение заявки на сайте программы и мотивационное письмо, в котором заявители должны рассказать, почему хотят работать в школе, почему уверены, что смогут два года преподавать в региональной школе, какими навыками обладают, какими языками владеют.

Второй этап — часовое онлайн-интервью, в ходе которого отборочная комиссия проверяет общую грамотность и соответствие заявленных требований действительности. Участников спрашивают, какой предмет они хотят преподавать, проверяется уровень владения языками.

На третьем этапе кандидаты проходят так называемый очный тур. Конкурсанты проводят пробные уроки, выполняют упражнения. Результаты, по словам Фёдора Шеберстова, будут оценивать лучшие учителя Ташкента.

Четвёртый этап — матрикуляция. Участники посещают одну из школ и уроки, общаются с успешным предметником.

Завершающий этап — участие в «Летнем институте». Это пятинедельный образовательный интенсив, где финалисты готовятся к работе в школе. Программа курса включает изучение ряда дисциплин, в числе которых педагогическое мастерство и основы педагогики, детская психология, девиантное поведение, методика развития навыков, работа с методистами по предметам. Затем финалисты проходят практику в летнем лагере при школе, изучают классовый менеджмент и готовятся к началу учебного года.





Программу педагогической подготовки Teach for Uzbekistan составит вместе с филиалом Вестминстерского университета в Ташкенте. Первых участников проекта в сентябре 2024 года допустят к работе в школах года приказом министра дошкольного и школьного образования Узбекистана. Teach for Uzbekistan уже получил разрешение министерства на осуществление деятельности. На будущей неделе с регулятором планируется подписание меморандума.

Все финалисты должны проработать в школе два года. Одновременно с работой участники учатся, консультируются с менторами и делятся результатами онлайн. Кроме того, программа включает ежемесячные двухдневные встречи во время учебного года.

Чтобы участникам было удобно присутствовать на очных встречах, на первом этапе программу планируют запустить в одном регионе. Предположительно, проект стартует в Коканде или Ташкентской области.

Участникам Teach for Uzbekistan будет предоставлена стипендия и жильё. Во всём мире программа существует на донорские пожертвования. По словам Фёдора Шеберстова, проект ведёт переговоры с крупными компаниями Узбекистана для формирования фонда. Переговорам содействуют члены попечительского совета Teach for Uzbekistan.

В нём состоят руководитель Управления информационно-аналитического обеспечения внешней политики и расширения внешнеэкономического сотрудничества Департамента внешних связей при Администрации президента Нозима Давлетова, основатель компании Anglesey Food Зафар Хашимов, руководитель офиса по управлению достижениями результатов при Агентстве стратегических реформ Азиза Умарова и генеральный директор проекта Умида Юлдашева.

Презентация проекта Teach for Uzbekistan в Галерее изобразительного искусства 21 апреля. Фото: Teach for Uzbekistan.



Умида Юлдашева отметила, что Teach for Uzbekistan направлен на решение четырёх задач: привить детям любовь к знаниям, повысить их академическую успеваемость, развить навыки самообучения, а также мягкие навыки, так необходимые в XXI веке. Среди них коммуникабельность, лидерские качества, медиа эрудированность и другие.

По словам Умиды Юлдашевой, отличительной особенностью Teach for Uzbekistan является то, что участники не только обучают школьников предмету, но и активно занимаются реализацией собственных проектов, направленных на решение социальных проблем.

Иллюстративное фото: ПМГ ГЭФ.

«Предположим, участники программы отправились в специфический регион и обнаружили важные социальные проблемы, такие как гендерное неравенство, домашнее насилие и неправильное использование водных ресурсов. В ответ на это участники могут запустить собственную кампанию или создать проект с целью решения этих проблем».

Подход к преподаванию Teach for All позволяет повысить успеваемость школьников, с которой у учащихся общеобразовательных учреждений Узбекистана наблюдаются проблемы. Это, в том числе, подтверждают и результаты исследования по оценке образовательных достижений учащихся PISA, в котором Узбекистан занял 72 место из 81.

Программа также может содействовать педагогам в улучшении методики преподавания. Кроме того, проект может подсветить системные проблемы, которые препятствуют успешному преподаванию. Опрос, проведённый командой Teach for Uzbekistan среди учащихся школ и учителей Узбекистана, выявил основные проблемы, с которыми они сталкиваются.





Ожидается, что за первые два года проект охватит 72 тысячи детей: на каждого из 30 учителей приходится порядка 150 школьников. К третьему году программа планирует вывести в школы более 200 учителей.

Для участия в программе нужно заполнить заявку на сайте teachforuzbekistan.org.