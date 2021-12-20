К 2025 году школы Узбекистана полностью перейдут на национальную учебную программу, которую Республиканский центр образования (РЦО) принял в 2020 году. Для этого понадобится поменять методику обучения и сформировать школу авторов, способных писать новые учебники. Об этом директор РЦО Шухрат Сатторов рассказал в понедельник на пресс-конференции, посвящённой изменениям в содержании образования.

По данным центра, к разработке учебных программ по 22 предметам были привлечены 246 экспертов, в том числе школьные учителя, методисты, профессора и преподаватели вузов, а также международные эксперты из Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) и Агентства США по международному развитию (USAID).

Шухрат Сатторов сообщил, что самыми большими проблемами в школьном образовании были устаревшее содержание, а также учебники, нацеленные на заучивание теоретических знаний и написанные академическим языком.

В национальных учебных программах, разработка которых началась в 2020 году, определены навыки, которые необходимо развивать у учащихся исходя из требований XXI века, отметил он.

Например, в рамках родного языка будет сделан упор на развитие навыков устной и письменной речи и понимания различных текстов, предмета «математика» — развитие математического мышления, логического мышления и решение проблем, естественных наук — исследовательские навыки и формирование бережного отношения к окружающей среде, истории — умение сопоставлять исторические периоды и выявлять причинно-следственные связи исторических событий, изобразительного искусства — развитие творческого мышления, а в рамках информатики — на навыки создания цифрового контента. Также каждый предмет направлен на развитие у учащихся когнитивных навыков, критического и творческого мышления и полиграмотности.





Ещё одним важным отличием национальной учебной программы является переход от линейного подхода к спиральному, отметил Шухрат Сатторов. При таком подходе темы, изученные в предыдущих классах, будут повторяться и углубляться в последующих классах.

Согласно национальной учебной программе недельная нагрузка по всем дисциплинам составляет 114 часов. Чрезмерная учебная нагрузка также является одним из факторов, препятствующих качественному обучению, поэтому будут приняты меры по постепенному снижению этой нагрузки, сообщил глава центра. Например, в Финляндии учащиеся учатся меньше по сравнению с другими странами, но при этом в международных исследованиях финские учащиеся показывают более высокие результаты, привёл он пример.

На основе национальной учебной программы при участии 154 авторов, отобранных на конкурсной основе, создано 326 учебников, рабочих тетрадей и методических пособий для 1-х и 2-х классов на 2021−2022 учебный год.

Поэтапное внедрение национальной учебной программы в школах планируется завершить к 2025 году. Для этого к следующему учебному году будут подготовлены 431 наименование учебно-методической литературы для 3-х, 6-х, 7-х и 10-х классов и далее — 582 наименования для 4-х, 5-х, 8-х, 9-х и 11-х классов.

В рамках проекта по совершенствованию образования в Узбекистане совместно с USAID были отобраны и локализованы учебники по информатике и информационным технологиям для 5−11-х классов и английскому языку для 1−11-х классов издательства Cambridge University Press. С 2022—2023 учебного года эти учебники будут внедрены во всех школах.

Учебники русского языка для школ с нерусским языком обучения созданы совместно с российскими специалистами на основе методики РКИ (русский как иностранный).

Отвечая на вопрос корреспондента «Газеты.uz» о планах по локализации и внедрению зарубежных учебников по другим дисциплинам (например, естественным и точным наукам), Шухрат Сатторов отметил, что ведутся переговоры по локализации французских и немецких учебников ведущими издательствами Франции и Германии. Однако приоритетной задачей он считает формирование школы местных авторов.

По словам Шухрата Сатторова, в Узбекистане необходимо сформировать школу авторов, чтобы перейти к созданию учебников издателями, а не министерством, как это делается в других странах. В будущем будет достигнуто, чтобы не министерство, а издатели готовили учебники.

Чтобы качество образования вышло на новый уровень, необходимо добиться академической независимости учителей, то есть учитель не должен быть привязан к одному учебнику, а должен уметь организовать учебный процесс на основе образовательных стандартов с использованием собственных разработок, подчеркнул глава РЦО.

Комментируя вопрос о жалобах по поводу сложности учебника «Родной язык и читательская грамотность» для 2-го класса, он подчеркнул, что эти учебники проходили апробацию перед тиражированием, и методический подход, заложенный в учебнике, отличается от предыдущих учебников, направленных на заучивание грамматических правил.

На вопрос, что произойдёт с учебниками, изданными на нынешнем алфавите, если изменения в узбекский алфавит на латинской графике будут утверждены, ответственный сотрудник Министерства народного образования Учкун Хамутов ответил, что в случае изменения алфавита необходимо будет заменить 130 миллионов учебников в школах и на это потребуется 1,7−1,8 трлн сумов.

Ранее «Газета.uz» беседовала с директором Республиканского образовательного центра Шухратом Сатторовым о внедрении национальной учебной программы и новых учебников, а также о сложностях в этом процессе.