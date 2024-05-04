Мини-пироги с клубникой





В разгар клубничного сезона обязательно порадуйте себя клубничными мини-пирогами.

Клубничный трайфл





Клубника, печенье и воздушные сливки — ингредиенты для быстрого десерта.

Творожная запеканка с клубникой





Нежная запеканка с творогом и клубникой.

Яблочно-клубничный штрудель

Яблочный штрудель из лаваша — ещё один вариант быстрого в приготовлении десерта.

Итальянский пирог с клубникой





Пирог с тонкой ноткой ванили, корицы и свежей клубникой.

Десерт с клубникой «Магнолия»





Сочетание нежного крема и ароматной клубники в этом десерте многим придётся по вкусу.

Клубничное мороженое





Это лёгкий рецепт мороженого без вредных добавок.

Клубничный пирог со сметанной заливкой





Этот пирог обязательно станет хитом ягодного сезона.

Печенье с клубникой





Домашнее печенье с кусочками клубники.