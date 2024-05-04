Мини-пироги с клубникой

еда, зира

В разгар клубничного сезона обязательно порадуйте себя клубничными мини-пирогами.

Клубничный трайфл

еда, зира

Клубника, печенье и воздушные сливки — ингредиенты для быстрого десерта.

Творожная запеканка с клубникой

еда, зира

Нежная запеканка с творогом и клубникой.

Яблочно-клубничный штрудель

еда, зира

Яблочный штрудель из лаваша — ещё один вариант быстрого в приготовлении десерта.

Итальянский пирог с клубникой

еда, зира

Пирог с тонкой ноткой ванили, корицы и свежей клубникой.

Десерт с клубникой «Магнолия»

еда, зира

Сочетание нежного крема и ароматной клубники в этом десерте многим придётся по вкусу.

Клубничное мороженое

еда, зира

Это лёгкий рецепт мороженого без вредных добавок.

Клубничный пирог со сметанной заливкой

еда, зира

Этот пирог обязательно станет хитом ягодного сезона.

Печенье с клубникой

еда, зира

Домашнее печенье с кусочками клубники.