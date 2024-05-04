Мини-пироги с клубникой
В разгар клубничного сезона обязательно порадуйте себя клубничными мини-пирогами.
Клубничный трайфл
Клубника, печенье и воздушные сливки — ингредиенты для быстрого десерта.
Творожная запеканка с клубникой
Нежная запеканка с творогом и клубникой.
Яблочно-клубничный штрудель
Яблочный штрудель из лаваша — ещё один вариант быстрого в приготовлении десерта.
Итальянский пирог с клубникой
Пирог с тонкой ноткой ванили, корицы и свежей клубникой.
Десерт с клубникой «Магнолия»
Сочетание нежного крема и ароматной клубники в этом десерте многим придётся по вкусу.
Клубничное мороженое
Это лёгкий рецепт мороженого без вредных добавок.
Клубничный пирог со сметанной заливкой
Этот пирог обязательно станет хитом ягодного сезона.
Печенье с клубникой
Домашнее печенье с кусочками клубники.