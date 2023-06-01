Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев назначил Вахида Собировича Хамидова директором Республиканского научно-методического центра развития образования. Об этом сообщает Telegram-канал «Нигох», близкий к Администрации президента. Национальное информагентство УзА подтверждает назначение.

Республиканский научно-методический центр развития образования был образован постановлением президента от 20 апреля.

Согласно открытым данным ЕГРПО, Вахид Хамидов по состоянию на 1 июня указан руководителем компании Novda Edutainment, которая занимается озвучиванием аудиокниг и сказок на двух языках (узбекский и русский), созданием печатной продукции для детей младшего возраста, разработкой настольных игр. Она была издателем книги «Алламжонов виноват» ,бывшего главы Агентства информации и массовых коммуникаций (АИМК), ныне заместителя руководителя Администрации президента Комила Алламжонова.

В августе 2019 года Вахид Хамидов работал начальником отдела развития издательско-полиграфической сферы и книготорговли АИМК, которое тогда возглавлял Комил Алламжонов.

Вахид Хамидов также указан бывшим руководителем ликвидированного Avtotest Mirobod, который находился по тому же адресу, что сейчас Novda Edutainment.

Республиканскому научно-методическому центру развития предоставлены широкие полномочия в сфере образования. В частности, он:

разрабатывает и утверждает требования к образовательным стандартам, учебным планам и программам;

организует издание, апробирование и экспертизу новых учебников и учебно-методических комплексов для организаций дошкольного, общего среднего и внешкольного образования;

разрабатывает и утверждает требования к материально-техническому оснащению организаций дошкольного, общего среднего и внешкольного образования, а также учебных курсов;

разрабатывает и утверждает совместно с уполномоченными государственными органами критерии контроля качества и оценки деятельности организаций дошкольного, общего среднего и внешкольного образования, а также учебных курсов;

проводит периодический анализ эффективности образовательных стандартов, учебных планов, программ, учебников и учебно-методических комплексов;

по итогам анализа, а также на основании поступивших от министерств, ведомств и широкой общественности предложений принимает меры по совершенствованию требований к образовательным стандартам, учебным планам и программам;

и другое.

Разработанные и утверждённые центром требования к образовательным стандартам, учебным планам и программам являются обязательными для организаций дошкольного, общего среднего и внешкольного образования, а также учебных курсов.

Кроме того, уполномоченные госорганы осуществляют лицензирование, аттестацию и госаккредитацию организаций дошкольного, общего среднего и внешкольного образования, а также учебных курсов по согласованию с центром.

Общее руководство деятельностью центра осуществляется подразделениями советника президента по вопросам науки, образования, здравоохранения и культуры. Эту должность занимает Одил Абдурахманов.