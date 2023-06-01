Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев назначил Вахида Собировича Хамидова директором Республиканского научно-методического центра развития образования. Об этом сообщает Telegram-канал «Нигох», близкий к Администрации президента. Национальное информагентство УзА подтверждает назначение.

Республиканский научно-методический центр развития образования был образован постановлением президента от 20 апреля.

Согласно открытым данным ЕГРПО, Вахид Хамидов по состоянию на 1 июня указан руководителем компании Novda Edutainment, которая занимается озвучиванием аудиокниг и сказок на двух языках (узбекский и русский), созданием печатной продукции для детей младшего возраста, разработкой настольных игр. Она была издателем книги «Алламжонов виноват» ,бывшего главы Агентства информации и массовых коммуникаций (АИМК), ныне заместителя руководителя Администрации президента Комила Алламжонова.

В августе 2019 года Вахид Хамидов работал начальником отдела развития издательско-полиграфической сферы и книготорговли АИМК, которое тогда возглавлял Комил Алламжонов.

Реклама на Газета.uz

Вахид Хамидов также указан бывшим руководителем ликвидированного Avtotest Mirobod, который находился по тому же адресу, что сейчас Novda Edutainment.

Республиканскому научно-методическому центру развития предоставлены широкие полномочия в сфере образования. В частности, он:

  • разрабатывает и утверждает требования к образовательным стандартам, учебным планам и программам;
  • организует издание, апробирование и экспертизу новых учебников и учебно-методических комплексов для организаций дошкольного, общего среднего и внешкольного образования;
  • разрабатывает и утверждает требования к материально-техническому оснащению организаций дошкольного, общего среднего и внешкольного образования, а также учебных курсов;
  • разрабатывает и утверждает совместно с уполномоченными государственными органами критерии контроля качества и оценки деятельности организаций дошкольного, общего среднего и внешкольного образования, а также учебных курсов;
  • проводит периодический анализ эффективности образовательных стандартов, учебных планов, программ, учебников и учебно-методических комплексов;
  • по итогам анализа, а также на основании поступивших от министерств, ведомств и широкой общественности предложений принимает меры по совершенствованию требований к образовательным стандартам, учебным планам и программам;
  • и другое.

Разработанные и утверждённые центром требования к образовательным стандартам, учебным планам и программам являются обязательными для организаций дошкольного, общего среднего и внешкольного образования, а также учебных курсов.

Кроме того, уполномоченные госорганы осуществляют лицензирование, аттестацию и госаккредитацию организаций дошкольного, общего среднего и внешкольного образования, а также учебных курсов по согласованию с центром.

Общее руководство деятельностью центра осуществляется подразделениями советника президента по вопросам науки, образования, здравоохранения и культуры. Эту должность занимает Одил Абдурахманов.