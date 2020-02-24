Выступая в январе на пресс-конференции по вопросам качества образования, начальник Госинспекции по надзору за качеством образования Улугбек Ташкенбаев отметил , что с системой госзаказа сложно добиться качественных учебников.

О качестве учебников говорилось и ранее: отмечалось наличие устаревших с научной точки зрения фактов, противоречащих друг другу сведений и противоречивых подходов к классификации одних и тех же явлений, отсутствие связи между теорией и практикой, отсутствие методических указаний для учителя к некоторым учебникам, приводящее к непониманию учебника учителями.

Проблема даже обсуждалась в Сенате. Доходило до того, что был объявлен конкурс «Усовершенствуем учебники вместе», одним из условий которого было составление перечня ошибок в учебниках. Победители этого конкурса были награждены Министерством народного образования (МНО).

Попробуем представить аналогичную ситуацию с крупными издателями учебников за рубежом. Вы когда-нибудь слышали, чтобы, скажем, Министерство просвещения России объявляло конкурс на поиск ошибок в учебниках, включенных в Федеральный перечень ? Или издательство Кембриджского университета, выпускающее в том числе и учебники и ресурсы для школ, награждало тех, кто больше всего найдет ляпов в их изданиях? Скорее всего, нет. Может быть, действительно, в самом механизме создания учебников у нас заложено что-то, что препятствует качеству?

Как создаются учебники

Как нам ответили в Республиканском центре образования (РЦО) при МНО (копия письма имеется в редакции), процесс издания учебников и учебно-методических пособий регламентирован несколькими документами, среди которых:

постановление Кабинета Министров №548 от 22 ноября 2004 года, которым утверждены положения о конкурсном отборе авторского состава и учебников,

Кабинета Министров №548 от 22 ноября 2004 года, которым утверждены положения о конкурсном отборе авторского состава и учебников, постановление Кабинета Министров №281 от 5 апреля 2019 года, которым утверждено положение об альтернативных учебниках,

Кабинета Министров №281 от 5 апреля 2019 года, которым утверждено положение об альтернативных учебниках, приказ министра народного образования №291 от 26 ноября 2018 года «О совершенствовании порядка издания учебников и учебно-методической литературы для государственных средних общеобразовательных учреждений» (текст документа не удалось найти в открытых источниках).

В приложении к ПКМ №548 говорится, что «авторский состав на разработку учебной литературы, за исключением учебников и учебно-методических пособий по иностранным языкам, определяется путем конкурсного отбора». Объявление о конкурсе должно быть опубликовано в СМИ, и в конкурсе должны участвовать не менее трех кандидатов.

Сначала путем конкурсного отбора выбираются авторские коллективы, а потом среди победителей этого конкурса проводится конкурс уже на написание учебника. Как нам объяснили в РЦО, на первом этапе авторским коллективам отводится 30 дней для изложения концепции учебника и разработки пробного текста одного раздела будущего учебника, а на втором этапе — уже победителю конкурса — 120 дней на создание рукописи учебника.

На сайте МНО не удалось обнаружить информацию о конкурсах на разработку учебников. В частной беседе с автором, отвечая на вопрос о том, когда в последний раз был проведен подобный конкурс, на создание какого учебника и сколько авторов (авторских коллективов) конкурировали между собой, представитель МНО, пожелавший сохранить анонимность, отметил, что это было в 2015 году, но не смог уточнить другие детали.

Мы попробовали взглянуть на электронные версии учебников, выложенные на портале МНО и понять, какие из них могли быть обновлены в 2015 году. Учебники для первого класса школ с узбекским языком обучения в основном являются переизданиями — от четвертого до семнадцатого переизданий. Фамилии некоторых авторов учебников обведены рамкой, что, скорее всего, означает, что они отошли в мир иной, — о том, что учебники переписываются и переиздаются от имени умерших, говорил и председатель Сената.

Учебники на других языках обучения (русский, каракалпакский и другие), за исключением учебников родного языка, чтения и второго языка, как правило, являются переводами узбекских. Самыми «свежими» среди оригинальных (не переводных) учебников на других языках оказались «Азбуки» для таджикских, кыргызских и казахских школ — все они выдержали пять изданий.

Учебники других классов также являются в основном переизданиями более ранних учебников. После возвращения 11-летнего школьного образования в 2017 году учебники для 10−11-х классов, по словам собеседника-представителя МНО, были созданы без объявления конкурса, на основании распоряжения №803 Кабинета Министров (найти текст в открытых источниках не удалось). В интервью газете «Адолат» 2017 года тогдашний начальник главного управления МНО Дильшод Кенжаев также ссылается на это распоряжение и говорит об утверждении авторских коллективов для написания учебников 10−11-х классов, не уточняя, была ли соблюдена процедура, требуемая ПКМ №548.

Получается, что процедуры, утвержденные ПКМ №548, не всегда соблюдаются или соблюдаются выборочно? Другой наш собеседник, работавший в РЦО и непосредственно знакомый с ситуацией, отметил, что в последнее время рекомендацией авторов для написания учебников или учебных пособий занимаются методисты и начальники отделов при РЦО. На наш вопрос о том, как же тогда соблюдаются процедуры, установленные действующими нормативно-правовыми актами, собеседник отметил, что МНО направило письмо в Кабинет Министров с предложениями об отмене действующего порядка, но не смог уточнить, какой порядок предлагается взамен.

Если ответственность за выбор авторов для школьных учебников и учебных пособий ложится на плечи сотрудников РЦО и/или МНО, заложены ли механизмы, гарантирующие объективный и грамотный подход к этой задаче? Не получится ли, что качество будущего учебника будет зависеть от субъективного мнения узкого круга лиц?

Интересная ситуация с учебниками по иностранным языкам. В том же ПКМ №548 отмечено, что авторские группы для таких учебников утверждаются Координационным советом по дальнейшему развитию изучения иностранных языков (упразднен с 1 января 2020 года постановлением президента №4546 от 9 декабря 2019 года). Рабочим органом координационного совета являлся Узбекский государственный университет мировых языков, при котором функционирует Республиканский научно-практический центр развития инновационных методик, сотрудники которого задействованы в качестве авторов новых учебников английского языка «Kids' English» и «Teens' English».

Механизм конкурсного отбора, указанный в ПКМ №548, содержит, на наш взгляд, ряд существенных пробелов, главный из которых — невозможность прозрачной оценки рукописей экспертами.

Автор этой колонки был свидетелем обсуждения рукописи учебного пособия, когда эксперты указывали на недостатки, при этом никак не обосновывая свое мнение — ни отсылками к теории, ни результатами эксперимента или апробации, а просто по принципу «это плохо, потому что я считаю так». Один из авторов учебника, когда-то прошедшего через процедуру конкурса, рассказывал, что одним из негласных условий издания было включение в список авторов определенных людей, не участвовавших в его написании.

Но этот механизм хотя бы позволял человеку со стороны попытаться участвовать в конкурсе. А когда авторы просто назначаются кем-то, талантливый методист, неизвестный чиновникам и лично не знакомый с нужными людьми, скорее всего, не попадет в авторы.

Итак, авторы назначены, они приступают к работе. Они знают, что у них нет конкурентов — по данному предмету для данного класса учебник пишут только они. Они также знают, что учебник будет в конце концов издан: опять-таки, учебник пишут только они. Если заказчик посчитает учебник некачественным и решит не принимать его, то он просто-напросто не успеет заказать другой учебник. Учебный год не ждет, а какому чиновнику хочется «получить по шапке» за несвоевременное обеспечение школ учебниками? Вот такой замкнутый круг получается.

Кто выбирает?

В Лондоне за кампусом университета, в котором я учился, находился огромный книжный магазин, второй этаж которого был полностью отдан под учебную литературу. Здесь можно было увидеть разнообразные линейки учебников по одному и тому же предмету. В Англии, как и во многих других европейских странах, например, Финляндии и странах Скандинавии, Италии, Эстонии, — нет понятия «гриф» — разрешения или одобрения министерства образования использовать данный учебник в учебном процессе. Выбор учебника остается за конечным пользователем — педагогическим коллективом школы, которому с этим учебником работать. Учителя оценивают, насколько тот или иной учебник сможет помочь в достижении целей, указанных в образовательных стандартах, и исходя из нужд своих классов и собственных взглядов на методику решают, с каким учебником они будут работать.

Вот это — борьба за клиента. Именно она заставляет издателей работать на качество.

Вообще, исследователи выделяют несколько типов стран с разными подходами к изданию учебников. Один из них — это страны, где министерства образования вообще не вмешиваются в процесс: издатели разрабатывают учебники, а учителя выбирают, какой учебник им подходит. Никакого одобрения министерства для использования учебника в учебном процессе не требуется. Выше мы привели примеры таких стран.

Другой тип — это страны, где министерства также не вмешиваются в процесс создания учебников, но проводят их экспертизу и выдают заключение, можно ли ими пользоваться. По одному и тому же предмету могут быть разные линейки учебников от разных авторов и издательств, и выбор остается опять за конечным пользователем — учителем (педагогическим коллективом) учебного заведения. Россия, Украина, Казахстан, некоторые европейские и многие азиатские страны работают по такому принципу.

Третий тип — это страны, где по одному предмету допускается только один учебник и, как правило, министерства активно вовлечены или контролируют процесс разработки (издания). То есть выбор за конечного пользователя делают чиновники. А когда выбор за пользователя делают чиновники, как правило, это не самый лучший выбор. Как отмечали Энди Смарт и Шанти Джаганнат, изучавшие политику разработки и издания учебников в азиатских странах, очень немногим государствам удавалось производить качественные учебники без сильных коммерческих издательств, специализирующихся на учебной литературе. Судя по ситуации, обозначенной в статьях по ссылкам в начале этой колонки, мы вряд ли входим в это число «немногих».

Учебник и качество образования

Мы уже писали , что одним из главных аргументов сторонников действующей системы обеспечения школ учебниками является «социальная защита». Мол, низкая арендная плата позволяет обеспечить равный доступ всех к одному из главных компонентов образования — учебникам.

Но не получается ли так, что мы обеспечиваем равный доступ всех к некачественному образованию? Пользующиеся большим спросом платные образовательные услуги — разного рода курсы и репетиторские услуги — не тому ли подтверждение? Взгляните на печальные результаты исследований международных организаций: меньше половины детей в начальной школе понимают прочитанный текст, только половина школьников обладает навыками применения знаний на практике.

Действующие учебники в большинстве своем направлены на запоминание и воспроизведение информации, порой ненужной школьнику в будущем, и не могут способствовать развитию навыков XXI века : искать, анализировать и оценивать информацию, работать в команде, общаться, подходить творчески к поставленной задаче.

Как отмечено в Анализе сектора образования Узбекистана, для перехода к компетентностному подходу в образовании с целью воспитания молодежи, умеющей самостоятельно мыслить и реализовать свой интеллектуальный и творческий потенциал, потребуется обновление учебников. Эта же задача — повышение качества учебников и учебной литературы — отмечена и в проекте Госпрограммы на 2020 год, вынесенном на всенародное обсуждение (пункт 237).

Почему качественный учебник так важен для качественного образования? Учебники диктуют , что будут преподавать учителя и что будут учить дети. У учителя может не быть времени, сил, желания, опыта искать, создавать, приносить в класс другие учебные материалы, кроме учебника. В семьях с низким уровнем дохода учебники могут быть единственной книгой, которую читает ребенок. Учебники также могут непосредственно влиять и на систему оценивания, так как организации, занимающиеся тестированием, могут использовать их в качестве одного из своих главных ориентиров .

И если, как было отмечено в начале статьи, действующий механизм не способен создавать качественные учебники, необходимо изменить сам механизм.

Альтернативные учебники: быть или не быть?

В апреле 2019 года постановлением Кабинета Министров было утверждено «Положение о создании и использовании альтернативных учебников в общеобразовательных школах». Казалось бы, лед тронулся, монополии действующих учебников решено положить конец. Однако при более внимательном ознакомлении с документом можно заметить, что перспективы для «альтернативных» учебников не такие уж безоблачные по ряду причин.

Первое. Введены понятия «основной учебник» и «альтернативный учебник». Хотя в тексте документа не дано определение понятию «основной учебник», под таковым подразумевается учебник, созданный МНО в рамках действующей арендной системы. То есть, уже по определению учебники, созданные МНО, поставлены выше других. В странах, где учителя могут выбирать учебники, такого различия не существует — все учебники равны.

Второе. Оригинал-макеты альтернативных учебников проходят предварительную экспертизу (пункт 9), годичную апробацию в учебных заведениях, выбранных МНО (пункт 12), всеобщее обсуждение на официальном сайте МНО (пункт 13) и должны набрать не менее 95 баллов (пункт 15), в то время как основные учебники не проходят такую сложную процедуру. В наших условиях, когда за годы монополии в сфере учебников пока еще не сформировались сильные игроки, специализирующиеся на учебной и учебно-методической литературе, вряд ли найдутся издательства, готовые вложить немалые средства в разработку «альтернативных» учебников, чтобы потом эти учебники пылились на полках из-за невозможности пройти все бюрократические препоны.

Третье. Школы, желающие использовать альтернативные учебники, должны их закупать за счет «родителей, педагогического состава, спонсорских средств и иных источников, не запрещенных законодательством» (пункт 16), в то время как основные учебники распространяются по арендной системе за счет Республиканского книжного фонда.

Как нам рассказывали издатели из Казахстана, у них педагогические коллективы выбирают, с какими учебниками они будут работать, передают свои заявки в местные департаменты образования, а департаменты на основе их заявок покупают нужные учебники у издателей и распределяет их по школам. Примерно так работает система во многих странах. Но у нас, как всегда, «свой путь».

Такие неравные условия для «основных» и «альтернативных» учебников в РЦО объяснили тем, что основной учебник «уже существует и прошел в свое время длительные этапы отбора», но добавили, что «альтернативный учебник, который успешно пройдет апробацию в учебных заведениях, в дальнейшем может вытеснить основной учебник, тогда и встанет вопрос о его утверждении как базового».

На наш взгляд, ситуация, когда МНО в лице своего рабочего органа — РЦО — занимается одновременно подбором автором и организацией разработки «основных» учебников, а также экспертизой и оценкой «альтернативных» учебников, созданных независимыми издателями и авторами, создает предпосылки для конфликта интересов. Если вы один из производителей, скажем, техники, и у вас же полномочия решать, соответствует ли техника других производителей стандартам качества, трудно устоять соблазну не пускать на рынок своих конкурентов.

Небольшое пояснение. Можно возразить, что учебники, созданные и создаваемые в рамках действующей арендной системы, являются собственностью издательств. Формально — да. Но издательства не занимаются подбором авторов и не вмешиваются в содержание. Их роль сводится лишь к корректуре текста, без изменений в содержании, вёрстке и тиражированию книг.

Еще один нюанс. В РЦО отметили, что руководство по подготовке альтернативных учебников, с требованиями и сроками их представления в РЦО, опубликовано в газете «Маърифат» №55 от 17 июля 2019 года. Учитывая ограниченный тираж газеты (данная газета распространяется только по подписке), почему бы не продублировать эту информацию в электронных СМИ, например, на сайте и Telegram-канале министерства (тем более, что такое требование заложено и в самом постановлении)? Ведь чем больше заинтересованных авторов и издателей будут владеть информацией, тем лучше.

И потом, «в связи с периодичностью издания учебников, объявление на издание альтернативных учебников дано для учебников 2-х классов». Не совсем понятно, почему создание и издание альтернативных учебников должно быть привязано к срокам издания (переиздания) действующих учебников. Если издатели должны готовить и издавать альтернативные учебники за свой счет, почему министерство должно решать, когда им выпускать на рынок свою продукцию?

Ни в постановлении, ни в его приложении не указаны критерии, по которым будут оцениваться учебники, и остается непонятным, как альтернативные учебники должны набрать 95 баллов, требуемые для их одобрения. Критерии оценки учебной литературы указаны в одном из приложений к ПКМ №548, но некоторые из них совершенно непонятны, и формулировки допускают их различное трактование.

Например, «степень соответствия государственным образовательным стандартам, учебным планам и программам». Да, учебник должен соответствовать государственным образовательным стандартам — способствовать формированию у учащихся компетенций, заложенных в стандартах. Учебные планы устанавливают, сколько часов отведены на изучение предмета в том или ином классе.

Но учебная программа в том виде, каком она традиционно используется у нас — это уже частное видение автора учебника, как достичь целей, заложенных в стандартах. В ней, помимо детализации требований к знаниям и навыкам учащимся, как правило, фиксируется и порядок тем для изучения, и количество часов, отводимых на каждую тему. Но, например, если учитель ставит целью научить ребенка написать компьютерную программу с условным алгоритмом, почему пути достижения этой цели (порядок прохождения тем, часы, отведенные на каждую тему) должны быть одинаковые у всех? Почему разные авторы учебников не могут предложить разные пути?

Или по таким предметам, как «Чтение» (в начальных классах) и «Литература» (в средней школе) учебные программы зачастую перечисляют тексты, которые дети должны читать (анализировать). Почему разные учебники не могут развивать одни и те же читательские компетенции на примере разных текстов, при этом, естественно, учитывая возрастные особенности и художественную ценность текста?

Думается, что механизмы создания альтернативных учебников, описанные выше, не способствуют открытой и честной конкуренции между авторами и издателями. И в таких условиях сложно ожидать появления действительно сильных игроков рынка, как, например, те же Cambridge University Press, российские «Просвещение» или «Дрофа», казахстанское «Алматы Китап», умеющих вести весь цикл создания и издания учебников и учебно-методической литературы.

Предложения по новому механизму

На наш взгляд, если мы хотим, чтобы наши дети учились по качественным учебникам, необходимо полностью пересмотреть механизмы создания и издания учебников. Предложения, приведенные ниже, в свое время были письменно представлены министру народного образования Шерзоду Шерматову, но узнать его мнение не удалось. Также эти предложения были отправлены в « Портал идей в сфере народного образования», разработанный Центром инновации, технологии и стратегии при МНО, но по неизвестным нам причинам на портале они не были опубликованы.

Итак, предложения:

— министерство не должно заниматься подбором авторов, контролировать написание и издание (тиражирование) учебников — весь цикл от начала до конца должен быть делом издателей. Издатели отбирают авторов (или наоборот — авторы находят издателей), издатели заключают с авторами договоры, внедряют и используют системы контроля качества, продумывают вопросы иллюстраций, верстки и т. д. Издатель, заботящийся о своей репутации, будет делать все возможное, чтобы его продукция была качественной и востребованной;

— должны быть сформулированы четкие, однозначные, понятные для всех критерии оценки учебников, при этом они должны исходить из того, что в методике преподавания любого предмета могут быть разные пути достижения поставленных целей. Эти критерии, с детальной расшифровкой, должны быть в свободном доступе на сайте министерства (примеры критериев и оценочных листов приведены в рекомендациях ЮНЕСКО);

— экспертные комиссии при министерстве должны заниматься только экспертизой учебников, разработанных издателями, на основе утвержденных критериев. И если учебник соответствует критериям, то он получает гриф министерства (одобрение использовать учебник в учебном процессе). При этом не должно быть искусственного ограничения количества учебников, получающих гриф, — сколько учебников соответствуют критериям, столько и получают гриф;

— отказ экспертной комиссии в присвоении грифа должен быть подробно обоснован, и у издателя (авторского коллектива) должно быть время, чтобы причины, указанные в отказе, устранить и предоставить учебник на экспертизу заново. Целью экспертов должен быть не отказ как таковой , а помощь в устранении проблем, препятствующих использованию учебника в учебном процессе;

— при повторной экспертизе учебника не допускать отказа по причинам, не указанным в ответе на первое обращение. У издателей должна быть уверенность, что учебники, представленные ими на экспертизу, не будут все время получать отказ под разными предлогами;

— все учебники, получившие гриф, должны иметь равный статус, и их список должен быть доступен на сайте МНО (возможно также размещение электронных версий для ознакомления с разрешения правообладателей). А решение о выборе того или иного учебника для использования в учебном процессе должны приниматься педагогическими коллективами учебных заведений самостоятельно;

— издатели должны иметь право выпускать учебники на свободную продажу, а для детей из малообеспеченных семей можно обеспечить возможность пользоваться учебником из библиотечного фонда школы или взять комплект учебников в аренду с помощью средств Республиканского целевого книжного фонда.

Только свободная, честная, открытая конкуренция между издателями и авторами, на наш взгляд, может привести к появлению действительно качественных учебников. Если мы отказываемся от системы госзаказа и пытаемся повышать заинтересованность производителей даже в тех сферах , где это до сих казалось невозможным, то что мешает внедрять нормальные рыночные отношения в сфере учебников? В противном случае все заявления об «учебниках нового поколения» рискуют остаться просто обещаниями, а страдать придется учителям и детям.

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