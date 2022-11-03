В области образования не следует изобретать велосипед, заявил в четверг заместитель главы Администрации президента Комил Алламжонов, который отвечает за внедрение в Узбекистане финского опыта образования. «Нужно взять самую передовую систему, которая протестирована в мире, и адаптировать её к нашим условиям», — написал он в своём Telegram-канале.

«Математика — во всём мире математика, законы физики или химии также одинаковы во всём мире. Различны качество учебников и методика преподавания. И среди них для Узбекистана, по мнению экспертов, наиболее подходящей является финская система», — отметил он.

«Финляндия — одна из самых передовых стран в области образования. И в рейтингах она всегда находится на самом верху. Именно поэтому наш президент поставил задачу применить к нам финский опыт», — добавил Комил Алламжонов.

«Нашими специалистами на основе финских стандартов создаются учебные комплексы для 1−4-х классов. При этом работа по созданию учебников для 5−11-го классов должна быть организована таким образом, чтобы по тем предметам, в которых заложена наша национальная идеология — это история, узбекский язык, литература, учебники создавались нашими национальными специалистами. А по естественным наукам, то есть по физике, химии, биологии, анатомии и т. д. , брались лучшие зарубежные учебники, те, которые проверены на опыте и показали отличный результат, и адаптировались», — отметил он.

«Короче говоря, то, что мы можем, мы создадим сами, что не можем — возьмём готовое. Тогда мы выиграем и по времени, и добьёмся качества, и закроем проблему нехватки авторов, дай Аллах! Администрация президента координирует эти работы, а Министерство народного образования ведёт эту работу. Это краткий отчёт, друзья. Я готов ответить на ваши вопросы», — написал Комил Алламжонов.

Его пост по времени публикации совпал с выходом на «Газете.uz» статьи колумниста Комила Джалилова, специалиста в сфере образования, посвящённой финской системе образования. Он подчёркивает, что копирование опыта другой страны — судьбоносное решение, которое должно быть тщательно продумано, ставит ряд вопросов компетентным органам и призывает к их к публичному обсуждению. Такое обсуждение проводилось при разработке Национальной программы образования, принятой в 2020 году. В её рамках в том числе были разработаны новые учебники по ряду предметов.